Las perlitas de Nikita Mazepin en el GP de Azerbaiyán de la F1: enfureció a Mick Schumacher y fue tendencia por terminar adelante de Hamilton

Mick Schumacher se enojó con Nikita Mazepin en el GP de Azerbaiyán

En el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que ganó Checo Pérez, pasó todo. En una carrera caótica, Nikita Mazepin volvió a ser tendencia en las redes, con mensajes a a favor y en contra suyo. Primero, el ruso protagonizó una polémica con su compañero de equipo, Mick Schumacher, quien se enojó por una maniobra que le hizo en el lugar más rápido del circuito callejero de Bakú. Pero también hubo reacciones y memes porque terminó adelante de Lewis Hamilton (Mercedes).

En los últimos metros de la carrera se encontraron en pista los dos pilotos de la escudería Haas. Al ingresar a la recta principal, el sector más veloz del trazado donde los autos superan los 300 km/h, Schumacher vio un hueco y puso su coche sobre la derecha. Fue cerca del lugar donde se chocó Max Verstappen (Red Bull). Pero Mazepin movió su máquina de forma temeraria hacia el lado del alemán, que a puro reflejos evitó un accidente entre ambos, que hubiese sido muy grave.

Luego, el hijo del séptuple campeón mundial logró superar al ruso, pero le hizo señas con la mano izquierda manifestando su bronca. Cruzó la meta e inició la vuelta de honor. Al llegar a la primera dejó en claro su malestar por la radio: “¡Qué m.... hizo! Es serio ¿Para qué empujó? Wow, wow...”, le reclamó el germano a su equipo sobre la actitud de Mazepin y le respondieron “te entendemos. Chequeá el ala”, en referencia el alerón trasero. Esto último es algo común para empezar a ver el estado de los autos al final de la carrera.

No es la primera vez que hay una controversia entre ellos. En abril el ruso dijo que no tenía las mismas herramientas que su compañero, quien al integrar el programa de desarrollo de pilotos de Ferrari, accede a trabajar en un simulador, algo que no tienen en Haas.

Fanáticos de Nikita Mazepin corean su nombre mientras él se va de pista

Por otro lado, antes de la polémica en el final, Mazepin tuvo algún apoyo del público que de forma ocasional pudo observar la carrera, como quienes viven en algunos de los edificios lindantes al circuito. Al ubicarse en un país que perteneció a la Unión Soviética, el ruso se sintió local. Hubo una situación graciosa donde un pequeño grupo lo alentó desde un balcón y fueron testigos privilegiados de una extraña maniobra de Nikita, que no llegó a doblar y se pasó en una curva. Sin embargo, pudo seguir en carrera.

Las alternativas de la competencia y sus golpes de efecto en el epílogo como el despiste de Hamilton, quien quedó último, generaron una impensada situación donde los pilotos de Haas se encontraron delante del séptuple campeón mundial. Esto promovió el furor en las redes, donde los fanáticos de Mazepin (que en ese momento precedió a Schumacher), se burlaron al verlo también a Hamilton detrás del ruso y del error del inglés.

Esto generó reacciones en las redes y algunos memes, incluso algunos festejando que, por dos vueltas, detrás de Mazepin aparecieron en el clasificador los dos apellidos más gloriosos de la historia, Schumacher y Hamilton, ambos con siete títulos. Lo cierto es que luego Nikita perdió con Mick en la mencionada maniobra. El germano terminó 13º y el ruso, 14º, cuyo escolta fue nada menos que Hamilton, quien culminó 15º.

Sin haber sumado ningún punto en el año (igual que su compañero), en medio de polémica sobre sus reales condiciones y por haber llegado a la Máxima gracias a su padre billonario, Nikita Mazepin sigue siendo una de las principales atracciones de la temporada 2021 y cada que vez hay carrera es tendencia en las redes. Este domingo no fue la excepción.

ALGUNAS REACCONES Y MEMES POR MAZEPIN

Captura del clasificador antes del final de la carrera. Por eso figura adelante de Schumacher.

