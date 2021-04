Estalló el conflicto entre el controversial Nikita Mazepin y Mick Schumacher en la Fórmula 1: “Tiene privilegios que yo no tengo”

Mick Schumacher recibió comentarios negativos por parte de su compañero de equipo de Fórmula 1 (Foto: REUTERS)

En la Fórmula 1 hay mucha competitividad, incluso entre pilotos de un mismo equipo. Cada uno ocupa un rol dentro de la organización y eso suele generar roces. Es lo que empieza a suceder en Haas, que esta temporada 2021 ha decidido afrontar el Mundial con dos debutantes, el ruso Nikita Mazepin y el alemán Mick Schumacher. Al parecer nace un conflicto por unos supuestos privilegios que tiene el hijo del Káiser.

Mazepin, que llegó a la máxima categoría del automovilismo gracias al poder económico de su papá y antes de debutar estuvo cerca de quedarse por un polémico vídeo en el que manoseaba a una mujer, habló sobre las facilidades que tiene Schumacher por pertenecer a la Academia de jóvenes pilotos de Ferrari.

El piloto ruso de 22 años explicó que su compañero tiene la oportunidad de usar el simulador de la Scuderia, mientras él tiene que preparar cada Gran Premio con una máquina en su casa, que no está al nivel de los grandes simuladores de los equipos.

“Nosotros no tenemos un simulador en Haas, por lo que nos toca utilizar el que tenemos en casa. Probablemente Mick pueda usar el de Ferrari. Al no ser parte de su programa de jóvenes pilotos, él puede gozar de unos privilegios que yo no tengo”, dijo Mazepin según el portal web Autoweek.

Mick Schumacher se prepara por los Gran Premio usando el simulador de la Academia de jóvenes pilotos de Ferrari (Foto: REUTERS)

Haas actualmente no tiene un simulador en su fábrica de Banbury, por lo que sus pilotos deben preparar los fines de semana de carreras por su cuenta. El hijo de Schumacher tiene la posibilidad de hacerlo en Maranello, con el simulador de Ferrari, lo que le permite llegar mejor preparado a los desafíos del fin de semana. De hecho, Mick participó de unos test en Fiorano esta misma semana.

No es la primera vez que Nikita Mazepin se refiere a su compañero en tono poco amistoso. Pese a que se formaron juntos cuando eran pequeños y ambos llegaron a la Fórmula 1 en simultáneo, no han generado un buen vínculo. “No somos amigos, como mucho viejos conocidos, ya que corríamos juntos en los karts”, dijo el piloto ruso a principios de este año en una entrevista para Match TV.

Nikita Mazepin y Mick Schumacher se conocen desde que competían en karting.

Por otra parte, Mazepin habló también sobre su inicio en la élite del automovilismo: “La Fórmula 1 me está resultando sorprendentemente intensa. Obviamente, sabía que era intensa, pero las dos sesiones de clasificación que he hecho me resultaron frenéticas. El tiempo es más corto con lo que hay un montón de cosas que van pasando. Así que hay una gran curva de aprendizaje.”

En Bahréin protagonizó una polémica con Sebastian Vettel y luego en el Gran Premio quedó fuera de competición rápidamente. Luego, en Imola, terminó último a un minuto de Mick Schumacher, tras protagonizar un duro cruce con Antonio Giovinnazzi. A pesar de este turbulento inicio, Mazepin se ve muchos años en F1.

“Es muy importante seguir aprendiendo. Es un campeonato completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado, con lo que es muy exigente. Estoy bastante seguro de que estaré unos cuantos años, al menos, en este paddock, con lo que no voy a empezar a entrar en pánico”, opinó.

