La sentencia de Pep Guardiola que anticipa que podría prescindir del Kun Agüero en la final de la Champions League

Sergio Agüero podría no ser convocado por Pep Guardiola para la final (Reuters)

El 29 de mayo el Manchester City jugará el partido más importante de su historia, será ante el Chelsea por la final de la Champions League, un trofeo ausente en sus vitrinas. Para eso, Pep Guardiola espera poder contar con todos sus jugadores en el mejor nivel posible y si bien los fans auguran ver a Sergio Agüero en la cancha, ese no parece un panorama sencillo.

Es que el delantero argentino, máximo goleador de la historia del club, ha sufrido lesionen esta temporada que lo han alejado del terreno de juego y por lo tanto ha quedado atrás en la consideración del director técnico español. Tanto es así que el Kun ha disputado sol 18 partidos esta campaña, varios de ellos ingresando en el segundo tiempo, y ha marcado cuatro goles.

Es por eso que el propio Guardiola fue consultado sobre la presencia del ex Atlético de Madrid en la gran final que se celebrará en Oporto y a la que asistirán seis mil aficionados de cada equipo. “Mi elección de los jugadores que estarán en la final ante Chelsea será fría y sin sentimientos, tomaré las mejores decisiones para ganar”, comentó el entrenador en diálogo con BBC Sports. “Tengo que estar frío. Si Agüero está en forma, nos va a ayudar, eso es seguro. Si nos va a ayudar a marcar goles, va a jugar, pero es la final de la Liga de Campeones y tengo que estar seguro de todo”, sentenció.

El delantero argentino no seguirá en el Manchester City (EFE)

Vale recordar que el Kun anunció hace semanas que su etapa en el Manchester City es un “ciclo cerrado” y que luego de esta temporada irá en búsqueda de nuevos desafíos, en medio de la ola de rumores que lo vinculan con el FC Barcelona.

El delantero llegó al conjunto británico en 2011 y en una década se transformó en el máximo goleador histórico del club y en el extranjero con más gritos en la Premier League, superando a Thierry Henry. “Cuando se cierra un ciclo se tienen muchas sensaciones. Me quedo con la enorme satisfacción y orgullo de haber estado diez temporadas en el Manchester City, algo inusual en estas épocas para un jugador profesional”, escribió en las redes al comunicar su decisión.

Es por eso que los fervientes aficionados esperan ver a su ídolo en el terreno de juego del Estadio Do Bragao al menos unos minutos y sueñan con verlo levantar el trofeo de la Champions. Sin embargo, estas declaraciones de Guardiola a casi diez días para la gran final contra el Chelsea parecen anticipar que esto no sucederá. En caso de que no sea convocado, el artillero jugará su último partido con la camiseta celeste este fin de semana , cuando su equipo se enfrente ante el Everton en condición de local por la última jornada de la Premier League.

Por otro lado, según informó el sitio Sport, Barcelona y Agüero tendrían un principio de acuerdo para que el ex atacante de Independiente sea jugador de la institución culé a partir de la temporada 2021-2022. El medio catalán indicó la semana pasada que el argentino habría bajado sus pretensiones económicas para cumplir el deseo de compartir equipo con Lionel Messi, su gran amigo, y que también está en plena etapa de negociaciones de la mano de su padre Jorge, junto con Joan Laporta, titular del club blaugrana.

