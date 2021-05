Argentinos Juniors recibe a la Universidad Católica con la chance de clasificar la próxima ronda de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Argentinos arrastra puntaje ideal y Católica llega necesitado de una victoria (archivo)

Palmeiras y Argentinos Juniors tienen un punto en común: ambos ganaron todos los compromisos que les tocó afrontar en la actual Copa Libertadores. Los brasileños realizaron lo propio en los cuatro duelos del Grupo A y el Bicho intentará hacer lo mismo esta tarde, desde las 19 horas, cuando reciba en La Paternal a la Universidad Católica con el arbitraje del brasileño Wilson Sampaio.

El equipo argentino tiene la posibilidad de asegurar su clasificación a la próxima ronda si consigue una victoria sobre los Cruzados. Gabriel Milito está muy conforme con el nivel del equipo ya que viene de derrotar 2-0 a Estudiantes en la Copa de la Liga Profesional y repetiría la misma formación con la que se llevó los tres puntos tanto en Colombia como Chile.

Líder solitario del Grupo F y sin recibir goles, Argentinos Juniors también podría acceder a la siguiente ronda con un empate si es que Atlético Nacional y Nacional también reparten puntos o si los uruguayos se llevan la victoria cuando se enfrenten este miércoles desde las 23 horas. En caso de que gane el Bicho y que caigan los colombianos, los de La Paternal se asegurarán la primera posición de la zona.

Por otro lado, Universidad Católica logró tomar algo de aire luego de derrotar a Nacional como local y la victoria es obligatoria en su viaje a Argentina si quieren mantener vivas las ilusiones de acceder a la próxima fase del torneo más importante a nivel continental. Gustavo Poyet insistiría con los mismos protagonistas que le ganaron al cuadro uruguayo reteniendo el 4-3-3 como esquema táctico.

La única baja respecto al último partido por Libertadores es que Diego Buonanotte no estará disponible para ir al banco de suplentes. Aunque no ingresó en el último cotejo internacional, tener un futbolista con la calidad técnica como la del argentino siempre suma como suplente y más en un compromiso donde los Cruzados no tienen otra alternativa que sumar de a tres puntos.

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Carlos Quintana; Jonathan Sandoval, Jonathan Gómez, Franco Moyano, Elías Gómez; Gabriel Florentín; Gabriel Ávalos y Gabriel Hauche. DT: Gabriel Milito.

Universidad Católica: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Juan Fuentes, Valber Huerta, Juan Cornejo; Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra, Juan Leiva; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri y Edson Puch. DT: Gustavo Poyet.

Estadio: Diego Armando Maradona (La Paternal, Buenos Aires)

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Hora: 19

Televisación: ESPN

Tabla de posiciones Grupo F: