La fiebre por Gabriel Deck: el impactante elogio de su entrenador y su jugada que lo puso en el Top 10 de la NBA

El pase de faja de Gabriel Deck se metió dentro del Top 10 de la NBA

Sin entrenamientos previos con sus compañeros, Gabriel Deck saltó al Chesapeake Energy Arena para hacer su debut oficial en la NBA con la camiseta de Oklahoma City Thunder y convertirse en el 14° basquetbolista argentino en jugar en la liga estadounidense. El santiagueño sorprendió a propios y extraños en sus primeros minutos en la derrota por 109 a 95 ante los New Orleans Pelicans al mostrar su fortaleza defensiva y desparpajo para asistir a un compañero.

El ex Real Madrid no se guardó nada en sus primeras intervenciones (su primera entrada se produjo sobre el cierre del primer cuarto). El subcampeón del mundo en China 2019 tomó el balón y no dudó en penetrar y atacar al aro sobre la humanidad de Zion Williamson, una de las incipientes superestrellas del torneo.

La marca de Gabriel Deck sobre Zion Williamson despertó los elogios de Mark Daigneault (AFP)

Rápidamente se produjo su siguiente highlights, al asistir de faja a su compañero Isaiah Roby para que defina en soledad debajo del canasto. Esta acción le permitió al oriundo de Colonia Dora aparecer dentro del clásico Top 10 que arma la NBA con las mejores jugadas de la jornada. Su lujo quedó ubicado en la novena colocación.

En sus primeros 15 minutos en el torneo (su coach había anticipado que le iba a dar un cuarto de hora para mostrarse) Gabriel Deck firmó una interesante planilla: 2 puntos (1-2 dobles, 0-3 triples), 2 rebotes y 2 asistencias. De esta manera, este fue el primero de los 10 encuentros que tendrá el argentino en este cierre de la Fase Regular para ganarse un lugar definitivo dentro del roster de OKC.

El que se deshizo en elogios para con el santiagueño fue Mark Daigneault, entrenador de Oklahoma City. Al ser consultado sobre la marca que ejerció sobre Zion Williamson, afirmó: “ Quedé impresionado. Deck es un tipo duro. Hizo un buen trabajo sobre él . Dejó una muy buena impresión esta noche. Sabemos que puede jugar. Por eso está acá”. Y luego, añadió: “Ciertamente no es un novato, ha jugado mucho baloncesto de alto nivel”.

Los tuits que Manu Ginóbili le dedicó a Deck

Por otra parte, el técnico sostuvo que “practicar con los chicos mañana le será beneficioso para él”, ya que debido al aislamiento que debió cumplir tras su arribo a la NBA no le permitió entrenar junto a sus nuevos compañeros.

El partido tampoco pasó desapercibido dentro de la Generación Dorada. Uno de los primeros en mostrar su alegría por el estreno del santiagueño fue Manu Ginóbili, quien hizo historia en la liga con la camiseta 20 de los San Antonio Spurs. “Vaaaaaamos Tortuuuuuu! Lo atacó a Zion en la primera y adentro! 2 puntitos!”, comentó sobre la primer jugada. “¡Ahora una linda fajita! ¡Qué contento estoy”, añadió el bahiense.

El tuit de Andrés Nocioni sobre el estreno de Gabriel Deck en la NBA

El Chapu Nocioni, quien vistió la remera de los Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia 76ers, escribió en sus redes “Hola! Soy Tortu! Zion, movete, pa”, en alusión a la gran jugada que hizo el argentino ante Williamson.

Con este resultado, el Thunder continúa en la parte baja de la Conferencia Oeste. Con un registro de 21 victorias y 42 derrotas se ubica en el puesto 13, superando solamente a Minnesota Timberwolves y Houston Rockets. Los Pelicans, por su parte, ostentan un registro de 28-35 y mantienen la ilusión de ingresar a los Play-in.





¿Cómo sigue el calendario para el Tortu Deck? Los de Oklahoma tendrán tres partidos consecutivos en su estadio. Mañana, desde las 21, recibirán a los Indiana Pacers de Domantas Sabonis (9° en el Este, con 29-33). El domingo enfrentarán a los Phoenix Suns de Devin Booker y Chris Paul (2° en el Oeste, con 44-18) y el martes harán lo propio ante los Sacramento Kings de De’Aaron Fox (12° en el Oeste, con 25-37).

