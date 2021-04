Luis Suárez le aconsejó a Lionel Messi qué hacer cuando termine su contrato con el Barcelona

Messi y Suárez, además de ex compañeros, son grandes amigos (Reuters)

En junio el vínculo entre Lionel Messi y el Barcelona terminará. Si bien la prensa catalana es optimista de cara a una renovación, lo cierto es que aún el futbolista no ha firmado la extensión de su contrato y por eso clubes como el Manchester City o el PSG se ilusionan con poder ficharlo como agente libre para la próxima temporada. En este contexto todos buscan saber qué sucederá y Luis Suárez fue consultado al respecto.

El goleador uruguayo tuvo que marcharse del cuadro blaugrana por decisión de la dirigencia de Josep Maria Bartomeu, en el marco de un ‘plan de reestructuración’ de la institución, y recaló en el Atlético de Madrid, actual líder de La Liga y en donde es el máximo goleador del plantel. El ex Liverpool dialogó con TV3 y fue consultado sobre el futuro de su amigo: “Lo mejor sería terminar su carrera donde ha sido más feliz”, reflexionó.

Lucho, quien junto a Messi ganó una Champions League en el Barcelona, le dejó así un guiño a la institución culé: “Si me pregunta, como amigo, le diré que no le veo en otro sitio que no sea el Barcelona, no sería bueno para él. Pero será él quien tome la decisión. El Barcelona es el equipo que se lo ha dado todo y él también se lo ha dado todo al club”.

Luis Suárez y Lionel Messi fueron compañeros en el Barcelona entre 2014 y 2020 (Reuters)

La Pulga ha jugado toda su carrera en el mismo equipo, con el que se ha convertido en el mejor futbolista del planeta y en uno de los mejores de la historia. Sin embargo, en los últimos tiempos el desgaste, sobre todo con la dirigencia anterior, le han hecho replantearse su futuro y en 2020 incluso intentó activar una cláusula de salida que finalmente no pudo utilizar porque le fue denegada por la directiva de Bartomeu.

Con la asunción de Joan Laporta a la presidencia, la situación parece haber cambiado y por ahora soplan vientos de renovación en el Camp Nou. El club parece dispuesto en volver a consolidar un proyecto ambicioso con el rosarino como estandarte para poder volver a conquistar Europa, como lo supo hacer hasta hace poco tiempo con Pep Guardiola y Luis Enrique. Sin embargo, a casi un mes que de culmine su contrato, todavía no se ha firmado la extensión del mismo y la incógnita perdura en España y en el mundo. ¿Qué hará Lionel Messi?

