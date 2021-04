Un ex jugador del Real Madrid confesó que padeció al Barcelona de Guardiola: “A los 20 minutos de partido quería irme”

Xabi Alonso tuvo que sufrir a Lionel Messi en la cancha (AFP)

Esta semana Xabi Alonso fue el invitado del podcast que tiene Jamie Carragher, ex futbolista inglés que jugó toda su carrera en el Liverpool. El español que en la actualidad se desempeña como entrenador del equipo B de la Real Sociedad hizo un repaso de su trayectoria en los terrenos de juego, desde sus grandes recuerdos hasta aquellos momentos que desearía no recordar. En ese sentido, le dedicó un espacio al Barcelona de Pep Guardiola.

Alonso, que había brillado en el Liverpool, aterrizó en el Real Madrid en la temporada 2009/10 como uno de los grandes refuerzos que buscaba mejorar a un equipo conducido por el chileno Manuel Pellegrini que venía de sufrir la campaña anterior al conjunto catalán que había conseguido el Triplete: Copa del Rey, Liga y Champions League. El elenco azulgrana siguió dando vueltas olímpicas y la dirigencia del equipo madrileño apostó en 2010 por José Mourinho, que con su Inter había logrado eliminar al Barcelona de la Champions League.

El primer cruce entre el Barcelona de Guardiola y el Real Madrid de Mourinho fue un festival de goles para el conjunto blaugrana: 5-0 en el Camp Nou. “Esa fue la peor noche que he vivido en un campo de fútbol. A los 20 minutos del partido, confieso que quería irme, marcharme ya a casa, ducharme y volver”, comentó Alonso, titular en aquel encuentro en el que compartió el mediocampo con Sami Khedira, Mesut Ozil y Ángel Di Maria.

Tras aquella abultada derrota, Mourinho cambió el chip y para los siguientes clásicos su equipo apostó por un fútbol mucho más enfocado en lo defensivo, más aguerrido en la marca y menos vistoso, lo que le permitió conseguir buenos resultados, como el triunfo 1-0 en la final de la Copa del Rey de esa temporada. Alonso coincidió en que ese 0-5 les permitió entender mejor cómo detener a Guardiola y su equipo: “Fue tan doloroso que nos dio una gran determinación para lo que vino después. No podíamos volver a ser igual de ingenuos o no los hubiéramos vencido la temporada siguiente”.

Xabi Alonso antes de la final del Mundial 2014 entre España y Holanda (Reuters)

El ex futbolista campeón del Mundial 2010 con España recordó también la histórica final de la Champions League 2005 entre Milan y Liverpool cuyo primer tiempo culminó 3-0 para los italianos, pero el resultado final fue 3-3 y en los penales se impuso el cuadro inglés que el integraba: “Estaba enojado conmigo mismo pensando que no podíamos tirar tan fácilmente una oportunidad tan hermosa”, dijo con respecto a cómo llegó al vestuario: “Estaba un poco avergonzado con lo que estábamos haciendo. Más que pensar en los demás fue doloroso por cómo me sentía yo. Después, Rafa Benítez nos habló e hizo algunos cambios. Pensé, ‘veamos cómo funciona esto”.

“Escuchar los abucheos de nuestros aficionados fue importante porque no querían matarnos, pero pensamos en intentar darles algo en lo que creer, tratar de tener algo de esperanza”, comentó.

Carragher le propuso entonces a Alonso crear un Equipo Ideal de Fútbol 5, con jugadores de toda la historia. Así, eligió poner a Manuel Neuer en el arco: “Para mí, es el mejor que he visto y el mejor con el que he jugado”; a Sergio Ramos como defensor: “Ha sido mi compañero de equipo durante años y en la selección nacional. Lo ha ganado todo, tiene récords con España, cuatro Champions, el Mundial, dos Eurocopas...”; y al ídolo del Liverpool Steven Gerrard en el centro: “No jugaba, bailaba en la cancha. Era muy elegante en todos sus movimientos. Lo admiro desde entonces y, aparte de eso, ha hecho de todo en el fútbol y me encanta su forma de jugar”.

La gran sorpresa la dio al conformar la dupla ofensiva eligiendo a Diego Maradona y a Ronaldo Nazario: “Maradona es un ícono, el más grande no lo sé, pero es más que un futbolista. Como Muhammad Ali en el boxeo, Maradona es eso en el fútbol”. Mientras que con respecto a su elección del brasileño, sostuvo: “Yo era muy joven y él tuvo un gran impacto en mí cuando veía fútbol con 16 o 17 años. Me encantó verlo. Después, estuve más cerca de jugadores tan buenos como él, probablemente Cristiano o Messi, pero para mí es alguien que siempre está en mi mente”.

Xabi Alonso se retiró como futbolista en 2017 con la camiseta del Bayern Múnich. Como jugador ganó la Champions League con el Real Madrid y con el Liverpool y además se consagró en dos Eurocopa y el Mundial de Sudáfrica con España. En la actualidad se desempeña como entrenador de la Real Sociedad B, club con el que debutó como profesional hace más de 20 años.

