El inesperado problema que afronta la Superliga de Clubes de Europa: ¿quiénes dirigirán los partidos?

Los árbitros dependen de las federaciones, de la UEFA y de la FIFA (Reuters)

Por estas horas el fútbol europeo se encuentra en guerra. 12 de los clubes más poderosos le han dado la espalda a la UEFA y lanzaron su propio certamen, pese a que desde la entidad que rige el fútbol en el Viejo Continente ordenaron desistir de esta idea y anunciaron que los futbolistas que participen de este certamen serán vetados del resto de los torneos, tanto a nivel de sus equipos como en los seleccionados.

En este contexto de caos, dudas y amenazas, surge una incógnita inesperada. ¿Quiénes serán los árbitros de la Superliga de Clubes?.

Es que el fútbol necesita de jugadores y de jueces, la ausencia de uno de ellos hace imposible la disputa de un partido. El gran inconveniente es que los encargados de impartir justicia dependen directamente de las federaciones de cada país y por lo tanto de la FIFA, motivo por el cual se puede presumir que serán prohibidos de arbitrar en esta competición.

Ante este panorama, los principales medios europeos se preguntan cómo hará la Superliga para solucionar este problema. Una de las opciones sería tentar a varios árbitros para que abandonen a las federaciones y solamente piten en los duelos de este torneo. Es decir, que se pongan del lado de estos 12 clubes en la guerra contra la UEFA.

Para esto, la principal palanca sería el dinero. Teniendo en cuenta que el nuevo torneo tendrá un aumento considerable en premios con respecto a la Champions League, los clubes fundadores podrían destinar una parte de esos millones a los árbitros para que ellos también perciban un aumento salarial y elijan esta copa por sobre cualquier otra competencia.

El VAR está habilitado solamente para competiciones FIFA (Reuters)

La otra alternativa sería crear su propio plantel de referees, aunque esto suena más complejo, ya que para esto se necesita tiempo y el torneo iniciará en agosto de este año, según el comunicado que emitieron los equipos fundadores este domingo.

A su vez, la otra duda es si habrá o no VAR, el cual según su propio reglamento puede actuar “cuando el organizador del encuentro o de la competición cumpla todos los requisitos del Protocolo del VAR y los requisitos de implementación (descritos en el Protocolo del VAR), y haya recibido por escrito el permiso del IFAB y de la FIFA”. Es por eso que el videoarbitraje no desembarcaría en este certamen o al menos el sistema que es utilizado en el fútbol actual, ya que la otra opción es usar otro tipo de tecnología que no sea la que se ha implementado a nivel FIFA.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, habló este lunes y reafirmó que los jugadores que formen parte de los clubes de la Superliga europea “serán vetados” para las competiciones internacionales y “no podrán representar a sus selecciones nacionales en ningún partido”: “La UEFA y el mundo del fútbol están unidos contra la vergonzosa propuesta egoísta que hemos visto en las últimas 24 horas de unos pocos clubes selectos en Europa que se alimentan puramente de la codicia por encima de todo”.

La Superliga tiene la intención de lanzar una competencia de 20 equipos con 15 miembros fundadores, pero solo 12 se han inscrito actualmente: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City y Tottenham de Inglaterra, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid de España y AC Milan, Juventus e Inter de Milán de Italia.

