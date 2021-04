El fuerte descargo de una leyenda del United sobre la Superliga europea: “Estoy totalmente asqueado, es una desgracia absoluta”

La crítica de una ex estrella del Manchester United contra la Superliga

Después de que la Superliga europea hiciera oficial sus intenciones de comenzar con un cuestionado torneo que reúne a los equipos más poderosos del continente, fueron muchas las repercusiones que tomaron trascendencia, entre ellas las de un histórico futbolista del Manchester United.

Gary Neville, ex defensor del conjunto inglés y actual comentarista en la cadena televisiva Sky Sports, fue consultado acerca de qué le parecía esta nueva competencia en la que también están involucrados los Red Devils como un club fundador junto con otros 12, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus y el Tottenham.

“Soy fan del Manchester United y lo he sido durante 40 años de mi vida, pero estoy asqueado, totalmente asqueado y con quien más lo estoy es con el United y con el Liverpool”, aseguró en unas declaraciones que ahora recorren el mundo.

El histórico defensor se pronunció en contra de que su equipo juegue la Superliga (Shutterstock)

“Los dueños del United, Liverpool, Chelsea, del City no tienen nada que hacer con el fútbol de éste país. Son más de 100 años de historia en este país de fans que han vivido y amado estos equipos y necesitan ser protegidos. Los fans necesitan protección”, afirmó Neville, que vistió la camiseta colorada desde 1992 hasta el 2011.

“Yo me he beneficiado mucho del fútbol. He ganado dinero con el fútbol, he hecho inversiones con el fútbol, no estoy en contra del dinero en el fútbol, pero los principios y la ética de una competición justa y los derechos para jugar este juego… que el Leicester gane la liga y vaya a la Champions League…”, consideró, haciendo referencia a que en la Superliga sólo habrá equipos poderosos enfrentándose entre sí.

“¡El Manchester United ni está en la Champions League, el Arsenal tampoco. Los hemos visto antes de que sean un equipo en ruinas. El Tottenham tampoco está en la Champions ¿y le van a dar el derecho a estar? Son una auténtica broma!”, exclamó.

Gary Neville aseguró que la creación de la Superliga es una "desgracia absolta"(Shutterstock)

Finalmente, el ex futbolista de 46 años propuso un severo castigo para el United en particular que podría replicarse a los demás clubes: “Quitarle todos los puntos, ponerlos últimos en la clasificación y quitarles el dinero”.

“Ya saben cual es la motivación: avaricia. En serio, esto es muy grave, es criminal. Es un acto criminal contra los seguidores del fútbol. No se confundan, este deporte es el más grande del mundo. El deporte más grande de éste país y es un acto criminal contra todos los seguidores, así de simple: quitarle los puntos, quitarles el dinero y castigarlos”, sentenció.





SEGUIR LEYENDO