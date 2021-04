“Solari trabaja, no es protagonista ni aparece en televisión”: Cesilio de los Santos previo al América vs Cruz Azul

Cesilio de los Santos platicó con Infobae sobre la actualidad del equipo azulcrema (Foto: Instagram/@cesilio.delossantos.50)

El liderato del Guard1anes 2021 vivirá un paso definitivo este sábado 17 de abril, cuando sobre la cancha del Estadio Azteca se midan los dos equipos más regulares del semestre: América y Cruz Azul.

Ambas escuadras llegan con una racha importante de partidos sin perder, pues mientras que la “Máquina” de Juan Reynoso busca implantar un nuevo récord histórico con más victorias consecutivas (13), las “Águilas” de Santiago Solari van en tras el récord institucional dentro de la liga, con ocho consecutivas.

Para dimensionar la magnitud del encuentro, Infobae México conversó con un elemento histórico del cuadro azulcrema de 1988 a 1994, etapa en la que sumó una Liga Mexicana, dos trofeos de Concacaf, una Copa Interamericana y un trofeo de Campeón de Campeones: Cesilio de los Santos, quien afirma que este compromiso es “una final adelantada”.

Fragmento de la entrevista de Infobae México a Cesilio de los Santos sobre la salida de Alfredo Tena de las Fuerzas Básicas del América (Video: ESPN)

“Este partido que viene es una final adelantada. Qué bueno sería ver este partido si no hubiera liguilla. ¿Si fuera torneo por puntos? Buah, sería una locura. Imagínate un partido con una carga anímica altísima donde hay que poner no sólo inteligencia, ya sabes, hay que poner un poquito más”.

Respecto a la imposibilidad de tener público en los estadios, el lateral zurdo respondió: “¿Clásico sin gente? No es lo mismo. Es un PSG vs Bayern sin gente (que acaba de pasar). El público es lo más importante de un partido de fútbol, porque tú como jugador te acostumbras a jugar con gente y cuando el estadio no está lleno, no es lo mismo”.

A pesar de la prohibición, el ahora analista uruguayo exhortó a cuidarse a la gente que ya puede asistir a otros inmuebles en México: “Espero que la gente entienda lo que es esto, por lo que hemos pasado. Por suerte a mi no me tocó perder a ningún familiar, perdí amigos cercanos, eso sí, pero hay mucha gente que perdió familiares, que perdió hermanos, papás y mamás...”.

Cesilio de los Santos, ex futbolista de las Águilas, criticó la decisión de desprenderse de Alfredo Tena en las Fuerzas Básicas del Club América (Foto: Instagram/@cesilio.delossantos.50)

Respecto al equipo de sus amores, ese que cada que puede se encarga de presumir y de donde afirma haber sido muy feliz, Cesilio aplaudió la labor que ha efectuado Santiago Solari al mando del América y contrastó con lo realizado por Miguel Herrera, quien solía robarse el protagonismo que pertenece a los jugadores.

“Yo no estoy del lado de nadie (Solari o Herrera). A mí me gusta ver los equipos que juegan bien y que son ganadores. A mí todo el tema vende humo, de ser protagonista y a aparecer a cada rato en televisión no me gusta. Yo creo que el técnico cumple un rol, que es ponerle una idea al equipo para que los jugadores la cumplan”, afirmó.

“Para mí lo más importante de un equipo son los jugadores. El técnico ayuda a ganar, pero no es el técnico el protagonista, ese es el jugador y creo que hoy Solari ha entendido bien este tema. Lo sabe muy bien, es un tipo perfil bajo, con poca cámara y es un tipo que se ve que trabaja. Si tú ves al América hoy, dices: este es un equipo trabajado”, señaló de los Santos sobre el desarrollo estratégico del cuadro azulcrema.

El récord de Santiago Solari al mando del América previo al Clásico Joven vs Cruz Azul es de 12 victorias, un empate y tres derrotas, una de ellas sobre la mesa ante Atlas (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

En específico, el también exjugador de Tigres y Puebla en México felicitó las labores defensivas de este equipo, su capacidad de repliegue y lo compactas que son sus líneas cada que no tiene el esférico.

“A mí lo que más me gusta del América es cuando no tiene la pelota. No hay uno que no corra, no hay uno que pase la línea del balón a máxima velocidad. Se abroquela muy bien, recuesta muy bien sus dos contenciones contra sus defensores y ahí se arma una línea de cuatro cuando los dos volantes exteriores regresan; el mediapunta a veces viene y ayuda. Tiene un montón de ingredientes el equipo que anteriormente no lo tenía o lo había perdido”, señaló Cesilio en contraste con el trabajo del “Piojo’.

“Cruz Azul ha hecho una temporada extraordinaria, pero no ha ganado nada como el América. Uno no sabe, porque la liguilla es otro torneo. El equipo que empezó en los últimos lugares de pronto agarra esa racha hacia arriba y termina saliendo campeón. Ahí viene el León y también a Tigres hay que ponerlo en la balanza, hay que poner a Monterrey. En México hay equipos muy bien balanceados que pueden salir campeón, pero creo que hoy, América es el principal candidato”.

Cesilio de los Santos, el histórico del América, habló para Infobae sobre el escándalo de fraude: “He sido intachable" (Foto: Twitter/@cesilio6)

Finalmente, la leyenda azulcrema se sinceró y aceptó que el momento personal que atraviesa no es el mejor. La pandemia impactó en el nivel emocional y aguarda una nueva oportunidad laboral al frente de los micrófonos, como analista, una profesión que le gusta desempeñar.

“No quiero hablar de pandemia, pero esto nos reventó a todos. ¿Sufrí con la pandemia? Si te soy sincero, sí. Por momentos es muy difícil estar encerrado. Nosotros somos animales, estamos acostumbrados a andar por la calle, tener convivencia con la gente, jugar al fútbol, viajar... Y de pronto estás un año encerrado, imagínate. Entonces a mí sí me pegó fuertísimo, hablo tema anímico, hay un montón de cosas que han influido en mí en esta pandemia”.

“¿Ser entrenador? Por ahora no. Nunca deshecho la posibilidad de volver otra vez a las canchas porque el olor a pasto es hermoso, ahí me hice como jugador y luego como entrenador, pero por ahora estamos tranquilos así”, afirmó Cesilio de los Santos sobre la posibilidad de regresar a dirigir fuerzas básicas, donde se desempeñó muchos años en Coapa.

