“Somos los favoritos y este es el ADN... nos vemos como líderes”: las declaraciones de Memo Ochoa antes del clásico contra Cruz Azul

El portero del América, Guillermo Ochoa, no tuvo reparo en asegurar que las Águilas son favoritas en el Clásico Joven que disputarán este sábado en contra de Cruz Azul, ya que el ADN de la institución los obliga a entregar resultados importantes.

“Somos favoritos. Puedo hablar por América y eso nosotros lo sabemos al firmar el contrato, vestir la playera y sabes los objetivos. Sabes las exigencias de la institución y jornada a jornada salimos con ese peso en la espalda y para jugar en América se debe manejar esta situación”, expuso.

En conferencia de prensa, el cancerbero aseveró que el equipo maneja la presión por buscar un triunfo que los lleve al liderato, una posición que ya tocaron en el semestre y que buscarán recuperar el sábado en la cancha del Estadio Azteca.

(Foto: Instagram/yosoy8a)

“Debemos controlar el tema de favoritismo y controlarlo internamente. Salimos con la idea de pelear todos los torneos y no dejaremos de hacerlo y es la esencia del club, el ADN. Cruz Azul es una buena institución, con buen plantel y seguro pelearán por lograrlo después de tantos años y con ese pendiente que tienen con su afición que es muy grande”, declaró.

Ochoa aseguró que dentro del Nido la plantilla se considera como líder, ya que el equipo perdió esta posición luego violar el reglamento en el juego en contra del Atlas por alineación indebida.

“Nosotros internamente lo sabemos y lo manejamos así. Nos ganamos esos puntos en la cancha y lo demás está fuera de nuestras manos y alcance. Lo positivo es que el equipo no se cayó y hemos hecho las cosas de buena forma y Cruz Azul igual. Los dos venimos bien. Es un partido que para los dos la calificación ya no está en juego y es bueno para el espectáculo. Es una lástima que la gente no pueda tener acceso al estadio, pero ojalá que nosotros hagamos un buen cierre de torneo y mantener ese paso y después entrar de buena forma a Liguilla”, externó.

