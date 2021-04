Cesilio de los Santos, histórico del América, habló del escándalo de fraude: “He sido intachable”

Entrevista exclusiva de Infobae México a Cesilio de los Santos, ex jugador del América, por las acusaciones que recibió sobre un presunto fraude en visorías (Video: Infobae México)

A finales de la década de los 80, el Club América recibió a Cesilio de los Santos en Coapa. Llegaba procedente del Bella Vista de Uruguay y en seis años se convirtió en uno de los futbolistas referentes de la época. Durante el 2016, año del centenario americanista, el club lo premió como uno de los mejores jugadores que ha portado la camiseta azulcrema, colores que presume en cada oportunidad.

En medio de la pandemia y resguardado desde casa, el histórico futbolista charrúa le dedicó unos minutos a Infobae México para conversar sobre el presente del cuadro dirigido por Santiago Solari, la previa del Clásico Joven contra Cruz Azul y además aprovechó para responder a las acusaciones de fraude que giraron en su contra junto a otros exfutbolistas del club.

“Primero tengo que aclarar que esto ya está solucionado con el video que subió Junior Martins (Toninho Jr), un pibe al cual nosotros fuimos a ayudar, que nos pidió por medio del “Jagger” Martínez darle difusión a su academia de fútbol.”

Junior Martínez, alias "Toninho Jr. Martins", subió un video en redes sociales mediante la cuenta de Cesilio de los Santos donde deslinda a todos los futbolistas de su accionar (Video: Twitter/@cesilio6)

Cesilio, que fue campeón de liga y bicampeón de Concacaf con las Águilas, se mostró molesto con la forma en que se presentó esta situación y calificó el proceder como una acción malintencionada, pues los participantes no estaban enterados del uso que le iban a dar al video promocional donde invita a los jóvenes de inscribirse a una visoría en San Isidro, Ecatepec.

“A mi me enoja mucho cuando las cosas se hacen de mala fe, de mala leche, porque si tú sabes y estás investigando algún problema, alguna situación o lo que sea, tienes que involucrar a todas las partes. Entonces yo fui, hago un video junto al “Jagger” Martínez y con Isaac (Terrazas), pero nunca pensamos nosotros ni sabíamos cuál iba a ser el uso de ese video. Esa es la verdad”.

“Yo me enojé mucho por que en mi carrera como jugador de fútbol y como entrenador he sido intachable. Yo nunca he tenido problemas con nadie. Yo ando en la calle caminando y la gente me conoce y sabe que soy un tipo sumamente honesto. Trabajé con cualquier cantidad de jugadores en el tiempo que estuve en el Club América y yo jamás tuve un problema de ese tipo”.

Cesilio de los Santos, ex jugador del América, publicó una carta aclarando las acusaciones en su contra (Foto: Twitter/@cesilio6)

El también ex jugador de Tigres y Puebla recalcó su dolor por la forma que procedieron las acusaciones, pues nadie se comunicó con él para contrastar la información previamente.

“Me dolió mucho porque hoy en la mañana me manda un mensaje la gente de Récord y me pregunta por el tema de la réplica. Le digo: yo no tengo que darte ninguna réplica a vos, igual a mi no me preguntaste. Esa es la verdad. Me hubieras mandado un mensaje hace 15, 20 días atrás o antes de subir la nota y lo hubiéramos aclarado sin ningún problema. Pero no hagas este tipo de situaciones que no me parece justo”.

“Lo primero que hice fue hablarle al “Jagger”, que fue el contacto en realidad, y después hablarle a “Toninho”. Conseguí el teléfono porque no tengo ninguna relación con él, le hablé y le dije: mira, yo he tenido una imagen limpia durante toda mi vida y por esto no voy a ensuciar mi imagen, entonces tú tienes que subir un video, deslindándome de todo esto y dejándome limpio como siempre fui. Y qué bueno que lo hizo, porque creo que reconoce el error que tuvo al tomar el video que hizo con nosotros para lucrar con él y bueno, pienso que está todo aclarado”.

