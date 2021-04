Escándalo en Alemania: una joven promesa del Borussia Dortmund dejó encerrada a su ex novia

Youssoufa Moukoko es una de las máximas promesas del Borussia Dortmund (Reuters)

En noviembre de 2020 el nombre de Youssoufa Moukoko apareció en los principales portales deportivos del mundo porque con apenas 16 años y un día batió el récord de jugador más joven en debutar en la Bundesliga. El camerunés surgido del Borussia Dortmund fue de inmediato catalogado como una de las máximas promesas del fútbol mundial, pero esta semana su apellido volvió a ser noticia por un hecho lamentable.

Según revelaron Bild de Alemania y La Gazetta dello Sport de Italia, el joven fue protagonista de un episodio de violencia de género luego de una discusión con su ex pareja, una mujer de 23 años con quien se reunió en su domicilio. Según la información publicada esta semana, ambos discutieron un rato hasta que él se marchó rumbo al entrenamiento con su equipo.

Fue allí cuando la joven llamó a la Policía para pedir ayuda porque su ex novio la había dejado encerrada en el interior del apartamento. Pese a esto, ella decidió no presentar denuncia y los medios europeos señalan que el futbolista tomó la decisión de dejar bajo llave a la chica para que no se vaya y así poder continuar con la discusión más tarde. Como no hay denuncia, ahora un fiscal deberá analizar el caso y ver si amerita actuar de oficio.

Ahora habrá que esperar para saber si más allá de lo que haga la Justicia alemana, el Borussia Dortmund decide sancionar de alguna manera al futbolista, quien se recupera de una lesión ligamentaria y no jugará hasta el final de la temporada.

El delantero camerunés es el goleador más joven de la historia de la Bundesliga (Reuters)

Esta temporada, Moukoko batió dos récords de precocidad, debutando en la Bundesliga con 16 años y un día, y en Liga de Campeones con 16 años y 18 días. Luego, se convirtió en el más joven goleador de la historia de la Bundesliga, con 16 años y 28 días, al marcar su primer tanto como profesional.

Esta no es la primera polémica que rodea al delantero, ya que en otro episodio de discordia su edad fue cuestionada por diferentes rivales en algunos de los torneos. Sobre ese aspecto también habló su papá hace cuatro años en diálogo con en el sitio web oficial del BVB y dejó muy claro su postura: “Justo después de su nacimiento, lo registré en el consulado alemán en Yaundé. Tiene un certificado de nacimiento alemán. Además, mi hijo no puede ser mayor porque su madre, Marie, tiene sólo 28 años (NdR: ahora tiene 32)”.

Lo cierto es que su físico llama la atención desde hace tiempo: “Moukoko es mucho mejor que yo a su edad”, dijo Erling Haaland durante la pretemporada que hicieron en Suiza. “Nunca había visto a un chico de 15 años tan bueno en mi vida. La ventaja para él es que ya juega en el Dortmund. A su edad, yo todavía jugaba en mi ciudad natal”, agregó el goleador noruego en ese entonces, impactado por las cualidades de este adolescente que se abrió paso también en la selección sub-20 de Alemania.

