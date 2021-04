En la previa del duelo ante el Manchester City, Bielsa explicó por qué dijo que Guardiola “es un hombre mágico”

Guardiola y Bielsa se admiran mutuamente (Reuters)

Este fin de semana el Leeds y el Manchester City se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la Premier League, certamen que tiene al conjunto ciudadano como líder en soledad a falta de ocho jornadas para el final. El cruce entre estos conjuntos estará marcado además por el choque entre dos entrenadores que se admiten mutuamente, como lo son Marcelo Bielsa y Pep Guardiola, y en la previa el argentino tuvo que aclarar una frase que se viralizó en la semana.

El rosarino de 65 años habló con DAZN y este martes se conoció un adelanto de lo que se publicará el sábado, en el que el propio Bielsa admite haberse rendido en su competencia contra el ex técnico del Barcelona: “Interpretar las decisiones novedosas que él incorpora a un juego ya es una forma de enamorarse del fútbol, es un hombre mágico, lo que él sabe hacer a mí me cuesta enormemente intentarlo y ya me di por vencido pero tengo una genuina admiración por lo que hace”.

Ahora, en la conferencia de prensa de este jueves, el Loco aclaró: “Los partidos contra equipos que tienen la capacidad de tener respuestas o hacer algo inesperado, hace que los partidos estén llenos de sorpresas. Cuando califiqué al equipo de Guardiola como mágico, no le estaba llamando mago. Lo que estaba tratando de decir es que en el proceso, ha creado muchos ataques sorprendentes”.

Bielsa afirmó que Guardiola es capaz de hacer eso porque su equipo tiene muchos talentos capaces de dar sorpresas, como el centrocampista belga Kevin de Bruyne y el delantero inglés Raheem Sterling. “Por supuesto, estas (sorpresas en ataque) se ven fundamentadas por la calidad de sus jugadores”, e insistió que para el espectador: “Desde fuera parece como si los técnicos hubieran hecho algo mágico”.

El Leeds y el Manchester City empataron en su último duelo en la Premier League (Reuters)

“Hay un método que une individualidades con lo que él propone. Eso crea un fútbol lleno de sorpresas”, señaló el argentino. “No hay nada mejor para un espectador que ver algo que no esperaba. Decir lo contrario es cuando sabes algo que va a pasar. Eso crea aburrimiento”, cerró su explicación.

El técnico del Leeds United, Marcelo Bielsa, espera una dura batalla en la visita del sábado al líder de la Premier League, Manchester City, en la 31ª jornada, aunque solo ha ganado a uno de los seis primeros clasificados esta temporada, Leicester City, en enero.

El Leeds y el puntero de la liga empataron en la primera vuelta 1-1 en octubre, pero fue antes de que el equipo de Guardiola se encontrara en la forma en la que está ahora: lleva 21 triunfos en las últimas 22 presentaciones y solo perdió dos veces en los últimos 30 partidos, estadísticas que engloban todas las competencias, incluida la Champions League.

Desgraciadamente para Bielsa, Jack Harrison, uno de sus más efectivos contribuyentes para su atractivo estilo de fútbol no estará disponible. El extremo está en su tercera temporada cedido por el City y bajo un acuerdo entre ambas entidades, no puede jugar contra su club: “Habríamos esperado poder contar con él”, admitió el ex técnico del Athletic Bilbao y Lille, entre varios elencos. “Especialmente sus últimas actuaciones han sido buenas, pero conocíamos la regla que le impide jugar”, añadió.

Bielsa afirmó que espera poder derrotar a algún otro equipo del Top 6 antes de que acabe la temporada el 22 de mayo: “Nuestro objetivo es cambiar eso. Hay muchos equipos en una posición similar a la nuestra que han sido capaces de derrotar a un equipo del Top Seis. Eso quiere decir que es posible, que no hemos conseguido realizarlo”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO:

Con información de AFP