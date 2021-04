El mayor peso que sufre, cómo nació su apodo y su entrega ante Guardiola: 7 frases de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa sobre Pep Guardiola

Marcelo Bielsa es uno de los entrenadores más admirados del mundo y con Pep Guardiola tiene una relación especial porque el español siempre se ha manifestado como seguidor del argentino. Pese a esto, el Loco nunca le ha podido ganar un partido con sus equipos y este sábado se volverán a enfrentar por la jornada 31 de la Premier League. En la previa, el ex técnico del Athletic Bilbao y del Olympique Marsella, entre otros, dio una larga entrevista en la que abordó varios asuntos, incluida su relación con Pep.

El rosarino de 65 años habló con DAZN y este martes se conoció un adelanto de lo que se publicará el sábado, en el que el propio Bielsa admite haberse rendido en su competencia contra el ex Barcelona: ”Interpretar las decisiones novedosas que él incorpora a un juego ya es una forma de enamorarse del fútbol, es un hombre mágico, lo que él sabe hacer a mí me cuesta enormemente intentarlo y ya me di por vencido pero tengo una genuina admiración por lo que hace”.

En la entrevista, Bielsa también recordó cómo nació su apodo y se lo adjudicó a Carlos Picerni, quien se desempeñaba al frente de la cuarta, quinta y sexta división de Newell’s, cuando él recién había iniciado su ciclo como entrenador de juveniles en el club rosarino al frente de una sola categoría: “Mis entrenamientos duraban más que los tres de él, entonces él me decía que yo estaba loco y ahí quedó”

Por otro lado, el Loco consideró que para él “el elogio máximo es haber obtenido, a través de un grupo de jugadores, acercar el juego que consigue a lo que el fútbol, como deporte, puede generar. Todos los deportes tienen una potencialidad de belleza que es muy difícil de conseguir y es mucho más difícil de conseguir en una proporción alta”.

Bielsa, de 65 años, logró ascender con el Leeds y en la Premier League su equipo se ubica en mitad de tabla (Reuters)

En este sentido, a la hora de pensar en grandes entrenadores que han sabido llevar a cabo esto, mencionó a su compatriota César Luis Menotti, “que hizo algunos equipos donde el fútbol en sus posibilidades de belleza, él las conseguía en un porcentaje muy alto a través de un grupo de jugadores”.

El argentino también admitió que se siente incómodo el ser señalado como referencia dentro del fútbol y aseguró: “Lo que los jugadores, en general, valoran mucho y agradecen es que el entrenador no les mienta”. En este marco, agregó que la mayor dificultad de un técnico es la de “administrar a la vez intereses de un colectivo conformado por individualidades que necesitan coincidir en objetivos comunes, pero que hay veces que los objetivos de uno perjudican a los de otro”.

“El mayor elogio es que el jugador valore la sinceridad del entrenador porque lo reconoce creíble y le otorga esa condición”, insistió.

De la misma forma, Bielsa analizó los dos grandes escenario que afrontan los entrenadores en la actualidad: “Lo que digan los medios de comunicación no es relevante, pero sí es muy significativo producir alegría o tristeza, porque un resultado de un equipo de fútbol, juega bien o mal, genera un montón de apoyos condicionados”. En este punto, hizo hincapié en la responsabilidad que tiene él y sus colegas al comandar a un equipo: “El aficionado es tristeza o alegría. Ese es el peso más difícil que carga un entrenador. Eso es lo que nadie tiene demasiado presente que cuando termina un partido y te vas a tu casa, perdiste tenés la tristeza de mucha gente a tu cargo”.

Este fin de semana el Leeds de Bielsa tendrá un compromiso clave por la Premier League cuando se mida ante el Manchester City, de Guardiola. En el último enfrentamiento el saldo fue empate 1-1, pero ahora el conjunto celeste lleva 20 victorias en sus últimas 21 presentaciones por lo que deberá esforzarse más de la cuenta para llevarle una alegría a su público.

