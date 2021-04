La confesión de Sergio Ramos en el adelanto de su serie: cuánto sufrió el Real Madrid a Lionel Messi

Lionel Messi y Sergio Ramos (EFE)

Lionel Messi es el máximo goleador de la historia del Barcelona y una particularidad es que una de sus víctimas predilectas es el Real Madrid, club al que le ha marcado en 26 ocasiones, y en el que en frente estaba nada menos que Sergio Ramos, quien ha padecido al delantero azulgrana y por eso lo mencionó en la serie que está a punto de estrenarse.

Desde este viernes los usuarios de PrimeVideo España, la plataforma de contenido audiovisual de Amazon, podrán disfrutar de la serie documental del zaguero. En un nuevo adelanto publicado este miércoles, el capitán del conjunto blanco se refirió a los duelos contra La Pulga: “A Messi lo hemos sufrido durante esta época que, quizás, si no lo hubiese tenido el Barcelona y no lo hubiésemos tenido delante, creo que habríamos ganado más títulos”.

En ese marco se centró en las temporadas en el que los catalanes eran dirigidos por Pep Guardiola y dominaban el fútbol mundial: “Hubo una época donde nos medimos al mejor Barcelona de la historia. Nosotros teníamos a un gran entrenador como es Mourinho pero nos costaba enfrentarlos. No ganamos mucho y también porque hubo una tensión generada por ellos o por nosotros. Creo que ahí cometimos errores todos y menos mal que nos tomó en una edad más madura. Lo solucionamos y luchamos por una Selección única”.

En febrero de este año, Gerard Piqué había recordado aquella época en donde los clásicos habían alcanzado un alto nivel de violencia entre dos equipos cuyos integrantes en su mayoría conformaban la selección de España. “Es totalmente diferente, ahora es todo más light. No es para culparlo a él (Mourinho) de todo, pero llegó su figura y se calentó todo y cuando se fue se enfrió todo. Los hechos están ahí. Yo soy una de las personas que soy bastante de meter cizaña y de liarla dentro de los parámetros que yo considero que entran de la legalidad o al menos que no cruzas la línea roja. En ese momento se cruzó. Hubo acciones como meterle el dedo a Tito (Vilanova). Y los medios y campaña de Madrid que parecía que no pasaba nada. Ya sabemos cómo va esto. Luego con el tiempo se ha demostrado que se pueden tener relaciones de amistades con el rival manteniendo la rivalidad deportiva. Con Sergio (Ramos) me llevo cordialmente, muy bien, tenemos trato. Con Nacho, con Lucas, con todos de la selección me llevo bien”, comentó en diálogo con Ibai.

Convertido en una leyenda viva del fútbol español y en uno de nuestros jugadores más laureados de la historia, Sergio Ramos estrena el 9 de abril de la mano de Amazon Prime Video una docuserie en la que hablará acerca de su vida y su lado más personal. Con La leyenda de Sergio Ramos como nombre elegido para este producto que mostrará aspectos desconocidos del sevillano, la plataforma de video online estrenará este esperado y ambicioso proyecto el 9 de abril en España, mientras que en el resto del mundo tendrán que esperar hasta el 18 de junio.

La serie constará de 6 episodios que recorrerán los hitos que han escrito, escriben y aún escribirán la leyenda de Sergio Ramos, tomando como punto de partida los momentos más determinantes de su vida y su carrera profesional durante la pasada temporada.

La Leyenda de Sergio Ramos mostrará imágenes inéditas de la conquista de la última Liga, reflexiones sobre las decisiones más relevantes de su carrera, recuerdos de grandes momentos y planes de futuro, todo ello con el testimonio de aquellos que han compartido su vida personal y profesional.

Una historia que hablará de épica y de gloria, pero también de dolor y de decepción, porque el camino de un héroe exige sacrificio y, después de más de 15 años en la élite, Sergio Ramos sigue entregándose al deporte que ama como el primer día.

La Leyenda de Sergio Ramos cuenta con los testimonios de algunas de las personas que han formado parte de la carrera del futbolista, como sus compañeros de vestuario y entrenadores Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Luka Modric, Toni Kroos, Raúl González Blanco, Roberto Carlos, Iker Casillas, Jesús Navas o Sergio Busquets; así como amigos y personalidades que han influido en la vida del sevillano como Alejandro Sanz o Rafa Nadal .Y en la docuserie, como no podía ser de otra manera, tanto Pilar Rubio como sus cuatro hijos - Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano - tienen un importante papel en este documental en el que los fans de Ramos descubrirán el lado más desconocido del futbolista.

