Conmoción en EEUU: el autor de la masacre de Carolina del Sur era un ex jugador de la NFL que luego se suicidó

El ex jugador de la NFL Phillip Adams mató a un reconocido médico y a parte de su familia; luego se quitó la vida (Foto: AP)

Estados Unidos vive horas de profunda conmoción después de conocerse la noticia de que el ex jugador de la NFL Phillip Adams fue el autor de la masacre de Carolina del Sur: mató a tiros a cinco personas –incluyendo un prominente médico– y luego se suicidó, según informó la Agencia AP.

La fuente, que habló a condición de preservar el anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente, informó que los padres de Adams viven cerca de la casa del doctor en Rock Hill y que él había sido tratado por el doctor. La persona dijo que Phillips se suicidó después de la medianoche con una pistola calibre 45.

La Policía comentó que los agentes buscaron durante horas al autor de la masacre, antes de encontrar al sospechoso en una casa vecina. Adams, de 32 años, jugó para varios equipos en la NFL, incluyendo los 49ers de San Francisco y los Falcons de Atlanta tras brillar en la Universidad Estatal de Carolina del Sur. Sufrió múltiples lesiones en su carrera, incluyendo contusiones cerebrales y una fractura de tobillo.

Adams tenía 32 años y jugó hasta el 2015 en la NFL (Foto: AP)

El forense dijo que el doctor Robert Lesslie, de 70 años, y su esposa Barbara Lesslie, de 69, fueron declarados muertos en la escena, junto con sus nietos Adah Lesslie, de 9, y Noah Lesslie, de 5.

Un hombre que había estado trabajando en la casa, James Lewis (38 años), también fue asesinado por el tirador. Además, una sexta persona fue hospitalizada con “heridas graves de bala”, informó el vocero policial Trent Faris.

Faris dijo que los agentes acudieron a la residencia de los Leslie, en el área de Rock Hill, el miércoles alrededor de las 4:45 pm. “El Dr. Lesslie era mi médico mientras crecía. El Dr. Lesslie ha sido una de esas personas que todo el mundo conoce. Él fundó el Riverview Medical Center en Rock Hill y ha sido un elemento básico en Rock Hill durante años”, agregó Faris, quien es el portavoz de Oficina del Sheriff del condado de York.

Rock Hill es una ciudad en el extremo norte de Carolina del Sur, unos 40 kilómetros al suroeste de Charlotte, en Carolina del Norte.

Los agentes de seguridad en las afueras de la casa donde ocurrió la masacre (Foto: AP)

El padre del ex deportista profesional brindó una entrevista televisiva donde habló sobre el conmocionate hecho y apuntó contra el fútbol americano como posible detonante. “Puedo decir que es un buen chico. Creo que el fútbol lo arruinó”, dijo Alonzo Adams a la cadena WCNC-TV de Charlotte.

Phillip nació en 1988 y se unió a los San Francisco 49ers en la temporada 2010 para vivir su primer etapa como profesional tras ser seleccionado en la séptima ronda del draft. El cornerback acumuló pasos por New England Patriots, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, New York Jets y terminó su carrera en el 2015 como parte de la franquicia de los Atlanta Falcons. Si bien llegó a participar de 78 partidos en la NFL, “rara vez fue titular”, informó la Agencia AP.

En el 2010, durante su temporada de novato, sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo que requirió de una cirugía en la que colocaron varios tornillos en la pierna. Los 49ers lo liberaron poco antes de iniciar la temporada 2011 y fue reclutado por los Patriots, aunque permaneció poco tiempo allí. Firmó con los Raiders donde registró dos conmociones cerebrales en un período de tres juegos durante el 2012.

En el 2010, durante su temporada en los San Francisco 49ers, sufrió una delicada lesión en el tobillo (Foto: AP)

El médico que asesinó era un hombre reconocido en la comunidad por su servicio durante décadas a los vecinos. Lesslie trabajó mucho tiempo como médico de la sala de emergencias en Rock Hill y también se desempeñó como director médico del departamento de emergencias en el Hospital General de Rock Hill durante casi 15 años, según su sitio web.

Además de fundar dos centros de atención de urgencia en el área, también fue un escritor que tuvo una columna médica semanal en el The Charlotte Observer y publicó un libro “Angels in the ER”, que recopiló lo que definió por entonces como “historias reales inspiradoras” durante su etapa en el departamento de emergencias.





