El impactante vuelco en el estreno del Extreme E en Arabia Saudita

El increíble choque en el estreno del Extreme E

La modalidad de Extreme E arrancó a pura emoción en Arabia Saudita. Nuevamente distintos vehículos se enfrentan a la arena de Al Ula y, para desgracia de la competencia en su estreno, hubo dos accidentes que frenaron los corazones de los espectadores al ver los autos volar por los aires. Claudia Hurtgen fue la última protagonista, con un espectacular vuelco durante la clasificación.

¿Qué es esta novedosa disciplina? La Extreme E es un campeonato de carreras off road para todoterrenos eléctricos que celebrará sus eventos en los lugares más perjudicados por el cambio climático para promover la reparación y la protección del medio ambiente. Una de las principales quejas de los pilotos era que carecían de tiempo para lograr completar los 18 kilómetros de distancia del circuito.

Uno de los sectores más peligrosos era la pronunciada bajada en el tramo del desierto. La alemana encaró esa zona a una alta velocidad y perdió la parte trasera de su Odissey 21, la cual hizo girar al vehículo en el aire varias veces. La bandera roja apareció en juego en la competencia,. Por suerte Hurtgen salió caminando de su auto como si nada hubiera pasado.

El vehículo del equipo Rosberg X Racing para la Extreme E, que arrancó este fin de semana (@rosbergxracing).

“Encaré mal la bajada y creo que le pegué a una piedra. Sentí que iba muy rápido y cuando quise acomodar la dirección ya estaba en el aire”, reveló luego de la carrera. Y agregó contando más detalles al respecto: “Estuve mucho tiempo inactiva. La radio no estaba funcionando y no me podía comunicar con mi equipo para decirles que estaba bien. Después del choque me hice un chequeo porque vi un poco de sangre, pero al final no era nada para preocuparse. Todo en el auto funcionaba perfecto, no hubo ninguna falla eléctrica”.

La jornada tendrá su fase clasificatoria por la tarde para que este domingo arranque la primera jornada oficial de Extreme E. La que la suma de los tiempos será la que divida a la parrilla en los tres grupos que mañana disputarán carreras de grupo: semifinal, Crazy Race y ShootOut.

El novedoso campeonato obliga a que cada equipo tenga un piloto femenino y otro masculino, en un intento de liderar la igualdad de género en el automovilismo de alto nivel. El objetivo es organizar carreras en ambientes impresionantes como extensos desiertos, tupidas junglas o hasta cerca de glaciares para que los amantes de los motores puedan disfrutar del paisaje mientras miran su deporte favorito.

