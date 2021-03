La actitud que lo enojó y las preguntas ausentes: los 90 segundos de Russo en la conferencia tras la derrota de Boca

Miguel Ángel Russo no ocultó su malestar tras la derrota sobre la hora ante Talleres en la Bombonera. El entrenado de Boca resaltó: “Lo que más me preocupa es que no podemos mantener los niveles”.

En una particular conferencia de prensa, que duró apenas 90 segundos, tras casi una hora de espera, el DT manifestó su preocupación por la falta de regularidad del equipo, que venía de haber levantado su imagen en el último Superclásico ante River, pero que esta vez cayó 2-1 con una pobre actuación como local, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

“Estamos buscando y luchando, pero cuesta mantener la regularidad y los niveles. Tenemos jugadores jóvenes y eso es lo que más me cuesta, pero hay que seguir trabajando con ellos. Me preocupa no mantener los niveles individuales partido a partido, porque si sostenemos lo individual se sostiene lo colectivo. Cuando hay errores individuales nos deja expuesto en lo grupal”, analizó.

Sobre su cambio de esquema, que pasó de usar tres defensores contra River a una línea de cuatro ante Talleres, explicó: “Uno toma las decisiones de acuerdo a lo que mejor vea. También a Marcos (Rojo) lo venimos llevando de menor a mayor y eso es importante. Necesitamos que se ponga bien y no apurarlo en su proceso de recuperación”.

Russo se fue molesto tras la derrota de Boca como local ante Talleres de Córdoba (Fotobaires)

“El rival se encontró con un gol pronto, luego hizo su juego con espacios. Nosotros nunca encontramos el ritmo de partido, que eso se logra con la pelota. No se puede jugar bien si no tenés la pelota”, fue la crítica que lanzó Russo.

Y agregó: “Debemos ser inteligentes. Con todo lo que nos costó empatar a los 41′, tenés que ir a buscarlo pero de forma ordenada. No desesperarte y pecamos de ingenuos los últimos minutos”.

Durante ese minuto y medio que duró la conferencia de prensa, Russo no recibió consultas acerca del grave incidente entre Carlos Izquierdoz y Frank Fabra, quien le metió una cachetada durante el primer tiempo, ni tampoco se refirió a la llamativa ausencia de la lista de concentrados de Ramón Wanchope Ábila, quien lleva un tiempo recuperado de la lesión y lo volvió a ver desde la platea.

Con esta derrota, Boca sumó cinco fechas de torneos oficiales sin victorias como local, ya que nunca lo hizo este año, y con 9 puntos se ubica en el sexto puesto en la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, fuera de los cuatro que clasifican a la fase final del certamen.

El plantel volverá a entrenarse este lunes desde las 10 en el predio de Ezeiza, para el partido contra Defensores de Belgrano, que se disputará el miércoles 24 del corriente en el estadio Ciudad de La Plata. El encuentro correspondiente a los 16avos. de final de la Copa Argentina comenzará a las 20.

