Tras ser relegado y a punto de quedar libre, giro inesperado en el caso Buffarini y Boca

Julio Buffarini era uno de los futbolistas que con seguridad se iba a ir a mitad de año Boca. El lateral derecho se le vence su contrato con la institución y desde hace varios meses que le comunicó al club su decisión de no renovar y buscar otros destinos. Esta postura le trajo dolores de cabeza, ya que dejó de ser considerado por Miguel Ángel Russo en el equipo titular y perdió mucho terreno incluso entre los relevos.

Sin embargo, en las últimas horas hubo un giro inesperado en su caso. Según informaron varias cuentas partidarias del Xeneize, Buffarini le habría pedido a su representante que se reúna con las autoridades del club y acepte la oferta que le acercaron en diciembre para extender el vínculo.

Al parecer, hasta el momento, a Julio Buffarini no le llegó ninguna oferta concreta y superadora, por eso el futbolista está analizando seriamente en continuar. En las próximas horas, su representante pedirá una reunión con el Consejo de Fútbol presidido por Juan Román Riquelme y quienes además integran Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

Esta sería una gran noticia para Boca, ya que no pudo reforzarse en ese sector tras la fallida incorporación del colombiano Felipe Román, quien no superó la revisión médica. Además, a Leonardo Jara no le renovarían el vínculo, mientras que Marcelo Weingart se encuentra a préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata hasta diciembre de este año.

