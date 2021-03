“¿Viniste en moto?”: el cómico cruce de Marcelo Gallardo y el Gallego Méndez en la previa de Godoy Cruz-River

Todavía faltaban algunos minutos para que Godoy Cruz sufra la contundencia y el ritmo abrumador de River en su propia casa. El pitazo inicial de Germán Delfino recién estaba por avecinarse. Todo era risas y diversión de ambos lados de la cancha. Marcelo Gallardo y Sebastián Méndez se saludaron con afecto y tuvieron un cruce cargado de humor.

“¿Cómo andas loco? ¿Viniste en moto?”, bromeó el Muñeco por la vestimenta del Gallego, quien lució una campera negra. “Sí, la dejé en la puerta”, le devolvió el DT del Tomba con el mismo tono humorístico que inició su par del Millonario, quien lanzó una divertida carcajada tras su ocurrencia.

“Te felicito como siempre”, le dijo Méndez, ya con un tono mucho más serio. “Gracias. Que sea un buen partido dentro de lo que se pueda jugar”, le contestó Gallardo.

Segundos antes de fundirse en un abrazo con el conductor de River, el Gallego había cruzado palabras con Leonardo Ponzio. “Qué gusto verte”, le dijo el experimentado mediocampista del club de Núñez. “Igualmente. No te retires, ¿escuchaste? Dejate de hinchar los h...”, lo persuadió Méndez. El mensaje estaba asociado a que el León comunicó semanas atrás que está disputando sus últimos partidos con la banda roja, ya que evalúa dejar la actividad profesional a mitad de año o a fines de este 2021 como máximo.

El semblante de Méndez cambió drásticamente tras la abultada goleada que le propinó River y en conferencia de prensa mostró su fastidio por el 1-6 que sufrió. “Peor de lo que lo hicimos hoy, no lo podemos hacer. Tocamos fondo. De ahora en adelante, lo que queda es mejorar. No creo que resista mucho análisis este partido. El planteo fue mío, la elección de los jugadores fue mía y la responsabilidad absoluta es mía”, disparó en conferencia de prensa.

“No hay que poner excusas, no sirven para nada. Nos comimos seis goles. Lo único que queda es pedir disculpas a la gente de Godoy Cruz porque no jugamos, no disputamos el partido, jamás estuvimos cerca ni de ellos ni del resultado. El responsable soy yo y el que pide disculpas soy yo”, agregó visiblemente enojado por lo sucedido en el encuentro que se desarrolló en el Estadio Malvinas Argentinas.

Tras la derrota en la sexta fecha de la Copa de la Liga, Godoy Cruz acumula tres caídas y un empate en lo que va del certamen.

