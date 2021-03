Emotivo: el agradecimiento de Fabrizio Angileri a sus compañeros tras el recuerdo de su padre

El homenaje del plantel tras la muerte del padre de Fabrizio Angileri

Fabrizio Angileri no fue parte de la goleada de River sobre Godoy Cruz ya que debió quedar descartado de la lista de concentrados en las horas previas al duelo para permitirle estar junto con su familia tras la muerte de su padre. El lateral del Millonario inició su carrera en el Tomba y en la previa del encuentro correspondiente a la 6ª fecha de la Copa de la Liga ambos planteles le hicieron un homenaje a su padre.

“Para vos papá. ¡Gracias infinitas!”, escribió el Turquito en su cuenta oficial de Twitter tras compartir la foto de sus actuales compañeros y sus ex compañeros, quienes posaron con la camiseta número 3 que utiliza habitualmente. “¡Gracias, gracias y más gracias! ¡Seguramente mi papá está contento con este homenaje! Muchas gracias”, le respondió a la cuenta de River, que también posteó la foto.

El mensaje de Angileri

El futbolista de 27 años había contado que atravesó una semana complicada antes del Superclásico por las dificultades de salud que había presentado su padre por entonces. “Tuve una semana especial con la salud de mi papá. La verdad es que mis compañeros y el cuerpo técnico en el día a día me sostuvieron, me ponían contento todos los días. Me fui sintiendo mejor y hoy en día estoy mejor”, había dicho tras el 1-1 con Boca, teniendo en cuenta su ausencia en algunas prácticas previas al encuentro.

El pasado viernes se conoció la noticia de la muerte de su padre, quien estaba internado en el Hospital Alemán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rápidamente, quedó fuera de los convocados para el partido contra el Tomba para que pueda estar con sus seres queridos en este difícil momento.

El agradecimiento de Angileri para River

Finalmente, el combinado de Marcelo Gallardo se llevó una victoria de Mendoza con el histórico 6-1 que tuvo cuatro gritos de Rafael Santos Borré. “Lamentablemente fueron dos semanas muy difíciles para él porque fue de golpe. Nosotros tratábamos de ayudarlo entre semana. Tratar de hablarle, de estar con él, darle un abrazo, un cariño, unas palabras de aliento. Estar con él y su familia. Lamentablemente nos encontramos con una situación que es difícil porque no sabés cómo manejarla. Tratamos de darle un abrazo. Le queremos dedicar este triunfo a él y a toda su familia. Les mandamos nuestro pésame. Un fuerte cariño y un abrazo muy grande”, declaró Enzo Pérez tras la presentación. “Tratamos de acompañarlo de la mejor manera pero sabíamos que era un momento difícil. Todo el equipo está con él”, se sumó Borré.

Angileri debutó profesionalmente en el 2013 con la camiseta de Godoy Cruz. Tras seis años en el club de Mendoza, el nacido en la ciudad mendocina de Junín pegó el salto a River a préstamo pero con obligación de compra de 2.230.000 dólares por el 80% de la ficha a abonar en tres cuotas.

