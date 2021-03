Cuáles son las diez perlitas de la temporada 3 de Drive to Survive, la serie de Fórmula 1 que se convirtió en furor

Largada de Abu Dhabi 2020, donde terminó la temporada 2020 y también tiene su capítulo en Drive to Survive temporada 3 (REUTERS/Bryn Lennon).

Este viernes se estrenó la tercera temporada de Drive to Survive, la miniserie de la Fórmula 1 que se emite por la plataforma Netflix. Es mejor que las dos anteriores por varios matices y golpes de escena que tuvo el campeonato 2020 a pesar del dominio de Mercedes y Lewis Hamilton. Pero no fue más explotado un tema clave que atrajo la atención en todo el planeta y que aún golpea duro: la pandemia de COVID-19. No obstante, la producción de la plataforma de streaming es imperdible y atrapante para quienes inclusive no son amantes del automovilismo.

Como pasó desde la segunda mitad de su primer año, sus guionistas le siguen encontrando la vuelta al basar sus historias en cuestiones extra deportivas y que conciernen a relaciones entre los protagonistas, pilotos, jefes de equipos y sus dueños. Todos esos detalles y testimonios que no se pueden ver durante ejercicio en competencia, quizá por acuerdos de confidencialidad en ese momento.

Aunque el tema del COVID-19 solo es tratado a fondo en el primer capítulo con la cancelación de la apertura en Australia. No hay un desarrollo o una indagación de cómo sobrevivieron los equipos en plena pandemia hasta el inicio del campeonato en julio en Austria. Qué pasó en el receso. Las historias de los mecánicos, ingenieros o los mismos pilotos durante el receso. Ello mereció un capítulo aparte. Hubo mucho jugo que no fue exprimido y esa es la deuda que tiene la tercera parte, que no obstante, supera a las anteriores. Solo aparece una breve parte del equipo McLaren y de su jefe, Zak Brown, en la desolada base de Woking y una video conferencia de otros responsables de escuderías.

Infoabe repasa los diez capítulos de esta nueva temporada y explica cuáles son los puntos más importantes a la hora de verla. Las diez perlitas de la tercera versión de Drive To Survive.

Drive to Survive: Trailer temporada 3

Perlita 1. Ya arranca con todo en el episodio 1, “El dinero manda”, por la famosa frase de Hamilton cuando mostró su disgusto por haber trasladado a todo el circo hacia Australia en marzo del año pasado, cuando estalló la pandemia de COVID-19. Cómo fue la historia en los boxes en esas horas previas cuando se dio de baja la carrera en Melbourne por los casos positivos en algunos integrantes del equipo McLaren.

También en este capítulo es interesante el testimonio de Laurence Stroll (no suele hablar), en ese momento flamante dueño de Racing Point, quien deja en claro que no entró solo para darle un lugar como piloto a su hijo Lance, sino también para hacer de RP una escudería ganadora. “Nunca perdí en un negocio y ahora tampoco quiero hacerlo”, anticipó.

Perlita 2. En el episodio 2, “Nuevamente en marcha”, sobresale porque es el comienzo de la temporada que se atrasó hasta julio por la pandemia de COVID. Sin dar demasiados detalles, es interesante el trato del DAS, el novedoso sistema que implementó Mercedes en su volante y que les permitió una mejor dirección en sus autos previo a encarar una curva.

También la polémica por los Mercedes Rosas. Cómo tomó el ambiente la supuesta copia de los monopostos alemanes de parte del equipo Racing Point, algo que también aparece en el capítulo anterior en las pruebas de pretemporada.

El Racing Point RP 20 y el Mercedes W11: la supuesta copia del diseño es uno de los temas centrales de la tercera temporada

Perlita 3. También es para destacar la tercera temporada de la miniserie la situación de Valtteri Bottas quien debe aceptar que es el piloto número 2 de Mercedes, más allá de que esto lo niegue Wolff... Es el episodio 3, “No soy tonto”, donde hay un testimonio del piloto finlandés que dará que hablar. Se abrió en un marco de intimidad en su casa de Finlandia. Las declaraciones del compañero de Hamilton dan que hablar. Solo un anticipo: “Odio ser segundo”, disparó.

Perlita 4. El cuarto capítulo está dedicado a la Scuderia, “Debemos hablar de Ferrari”, pero al haber sido su crisis un tema tan recurrente en la temporada 2020, no es algo que sobresale a otras temáticas tratadas en la miniserie.

Algo para destacar de este capítulo es cómo se trató la salida de Sebastian Vettel del equipo y los acuerdos tras una reunión interna de qué decirle a la prensa sobre el tema.

La crisis de Ferrari tuvo su capítulo aparte (captura de pantalla).

Perlita 5. En el capítulo 5 “El final de la aventura”, muestra toda la interna de Renault sobre la partida de Daniel Ricciardo. Su tensa relación con el jefe del equipo, Cyril Abiteboul, hoy afuera de la escudería que pasó a llamarse Alpine F1 Team.

Hay una revelación sobre el tema que es la declaración de Ricciardo, quien explica por qué se fue de Renault y cuándo comenzaron sus negociaciones con McLaren (atención a ese dato), donde correrá en 2021.

Por otro lado, también se retoma la polémica por los “Mercedes Rosas” y la sanción a Racing Point por el diseño en los conductos de frenos.

La producción en la pretemporada en Barcelona. Fue en febrero de 2020 (nótese los pilotos sin tapabocas), cuando el COVID-19 parecía algo lejano... (captura de pantalla).

Perlita 6. “El chico resurge”, refiere a la reivindicación de Pierre Gasly, que fue bajado de Red Bull a Toro Rosso (hoy Alpha Tauri) y fue ganador en 2020. Cómo son las internas con los pilotos de los dos equipos de la bebida energizante. ¿El detalle? El testimonio de Horner sobre Alex Albon, hoy afuera de Red Bull...

Perlita 7. Es sobre la delicada situación económica de la escudería Haas. Se llama “La decisión de Guenther (Steiner)”, quien es el jefe del equipo. Sus llamadas con el dueño, Gene Haas, quien le dejó una dura confesión y advertencia de cara al futuro. Cómo fue la negociación con Dmitry Mazepin, que hizo todo con tal de que su hijo Nikita llegue a la F1. Y un espacio dedica a Mick Schumacher, hijo del heptacampeón mundial (que sigue luchando por su vida) que también debutará en esa escuadra en 2021.

Perlita 8. Trata sobre cómo hizo McLaren para mantener un buen vínculo con Carlos Sainz, a pesar de que en mayo de 2020, dos meses antes del arranque del certamen, se confirmó su llegada a Ferrari para 2021. Por qué fue tan cercana la relación del piloto español con su entonces compañero Lando Norris.

El espeluznante accidente de Grosjean resalta al mejor capítulo de esta tercera temporada (captura de pantalla).

Perlita 9. El mejor capítulo es el noveno, ”Hombre en llamas”. Refiere al terrible accidente de Romain Grosjean en Bahréin donde su auto se prendió fuego y se partió en dos. Es el episodio se luce por la carga emotiva y sus golpes de escena. La reacción en los equipos ante el choque del francés con esas imágenes y expresiones en los rostros que en las transmisiones no se pueden ver. La consternación del ambiente.

Para el que no sabe la historia, puede anticipar el peor desenlace. Las opiniones de los pilotos sobre el peligro en la F1. Es único el testimonio de Grosjean contando cómo sobrevivió, todos los detalles (es de película). Sus reflexiones sobre la vida. También son conmovedores las palabras de su pareja.

Emotivos los testimonios de Grosjean y su pareja (captura de pantalla).

También se cuenta situación extrema de Sergio Pérez, en esa instancia sin lugar para 2021. Y cómo su triunfo en la segunda carrera en Bahréin le dio una esperanza. Su festejo con su familia en una video llamada. Y otra perlita es el diálogo la llamada con Christian Horner, jefe de Red Bull, cuando le da la bienvenida a Checo.

Perlita 10. El cierre también es con todo, “Hasta el último momento”. La feroz lucha entre McLaren, Renault y Racing Point por el tercer lugar en el Campeonato de Constructores. Cómo se vivió el fin de semana en Abu Dhabi, sede de la última fecha la temporadas. Y las despedidas de los equipos a los pilotos que cambiaron para 2021.

Además, las interesantes reflexiones de los baluartes de Mercedes. Su jefe y copropietario, Toto Wolff, que revela por qué el equipo alemán seguirá ganando y hasta cuándo él continuará a cargo.

Son imperdibles los testimonios de Hamilton en el final (captura de pantalla).

Sin embargo, sobresalen los testimonios de Hamilton acerca de la muerte de George Floyd, y una confesión de por qué tomó su iniciativa de luchar en contra del racismo. Sus recuerdos de los agravios que recibió por su color de piel desde que empezó a correr en karting a los 8 años. Cómo lo motivaron esas discriminaciones para llegar a ser lo que es hoy. Y por qué siempre dice lo que piensa.

En una semana arrancará el campeonato 2021 de la F1 en Bahréin. Para calentar motores la mejor previa es mirar la temporada 3 de Drive to Survive. Una buena mezcla de drama, acción y emoción.

SEGUIR LEYENDO