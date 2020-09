Fanático de la Roma y de Francesco Totti: a solas con Pierre Gasly, el francés de 24 años que se impuso en el Gran Premio de Italia

Pierre Gasly tuvo una jornada histórica en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini/Pool

Pierre Gasly se mueve tan rápido en su vida privada como en las pistas. El piloto de Alpha Tauri lleva una gran temporada en la Fórmula 1 y los 25 puntos que sumó en su última presentación en el circuito de Monza le permitieron afianzarse en el octavo puesto de las posiciones para acechar al polaco Charles Leclerc, quien atraviesa un presente inestable en Ferrari.

Tras concluir el Gran Premio de Bélgica, el francés partió rumbo a Italia, donde se disputó la octava fecha del campeonato internacional; pero antes de sorprender al mundo con su victoria se tomó un tiempo para atender el teléfono y hablar con Infobae .

Él es consciente de que sus objetivos son completamente distintos a los que tienen Lewis Hamilton, Max Verstappen y Valtteri Bottas, quienes animan la lucha por la consagración en el asfalto. “Nunca es posible decir cuál es nuestra meta, porque en nuestro nivel siempre queremos puntuar. Esperemos que podamos finalizar la temporada entre los mejores”, aseguró en un perfecto español que adquirió desde que se instaló en Roma.

“El coche que tenemos no es para luchar por el título. Un buen resultado es sumar puntos en cada carrera, porque sólo hay tres equipos que están peleando el campeonato”, argumentó con el baño de realidad que le impuso la presente competición. Sin embargo, en su última presentación demostró sus capacidades para subirse al escalón más alto del podio.

Los cambios en el reglamento que planea la FIA para el futuro representan los cimientos de sus esperanzas para soñar con una posible pelea por la punta. Para el francés “se están desarrollando con justicia” y la nueva normativa le permitiría achicar las distancias con las escuderías que hoy reinan en la Máxima. “Es interesante lo que sucederá, porque va a mejorar el espectáculo y contribuirá a todos los equipos a que lleguen al récord de vuelta y puedan quedarse con la victoria”, enfatizó.

Sin embargo, en la presente edición se instalaron algunas polémicas que recayeron sobre los Racing Point; pero Pierre Gasly eludió su análisis con un muñequeo tan efectivo como el que improvisa en las pistas: “Es algo que tienen que hablar entre todos los equipos y entender lo que se puede hacer y lo que no. Yo soy piloto y no puedo contribuir a las estrategias de las escuderías”.

Con 43 unidades cosechadas hasta el momento, el galo ocupa el octavo puesto de las clasificaciones y se ubica por encima de Sebastian Vettel. Como Ferrari lleva un tiempo prolongado acumulando decepciones, y su actualidad no tiene relación con su gloriosa historia, el joven de 24 años reconoció que “es algo que le puede pasar a cualquier equipo”. “Hoy su coche no tiene mucha velocidad y están obligados a mejorar para tener vehículos más veloces. En muchas carreras nosotros estamos compitiendo palmo a palmo con ellos. Y en más de una ocasión los hemos superado”, subrayó el piloto que ahora tendrá como meta superar a Charles Leclerc.

Según su mirada, a excepción de la supremacía impuesta por Mercedes y Red Bull, “este año la mayoría de los equipos están muy parejos”. “Al comienzo de la temporada tuvimos que hacer una buena preparación, y con el paso de las carreras me fui sintiendo mucho más cómodo. Creo que vamos mejorando para pelear con los más grandes, pero no deja de ser complicado”, agregó.

El francés admira a Lewis Hamilton, quien en la presente temporada podría alcanzar los siete títulos de Michael Schumacher

En este sentido, Pierre Gasly también expresó su admiración por Lewis Hamilton, ya que el británico va camino a romper todas las marcas históricas de la Máxima: “Todas las veces que hablo con él siempre se ha mostrado muy simpático. Nunca tuvimos problemas, porque tenemos una relación de mucho respeto. Ha ganado mucho en la Fórmula 1 y entiendo que si todos tuviéramos el mismo auto le sería mucho más complicado conseguir todo lo que ha logrado. Sin esas diferencias en los vehículos, creo que no tendría tantas victorias”.

El próximo año tendrá como rival al bicampeón Fernando Alonso, debido a que el asturiano confirmó su regreso a Renault. Por lo tanto, tener en los circuitos a un protagonista de tanta jerarquía también podría dificultar sus renovadas aspiraciones. “Fue una decisión personal. Si se siente en forma y veloz para volver, será algo importante. Yo me alegro mucho, porque recuerdo que fue un gran piloto en la Fórmula 1”, completó.

Además de su pasión por el mundo tuerca, que le nació a los 9 años cuando se subió por primera vez a un karting, el francés es un fanático del fútbol. Su pasión por la velocidad es compartida con su sentimiento hacia la Roma, club que adoptó desde que se instaló en la capital italiana.

“Ahora tengo menos tiempo para ver los partidos. Como viví en Roma muchos años, todos mis amigos me llevaban al estadio Olímpico para apoyar al equipo y me hice fan en esa época”, reconoció el piloto, quien tuvo un gesto llamativo con la máxima leyenda del combinado capitalino: “Me entusiasmé mucho más cuando lo conocí a Francesco Totti. Él me dio su camiseta y yo le regalé mi casco. Creo que salí ganando en el intercambio”, concluyó entre risas.

El fin de semana fue especial para Pierre Gasly. Su participación en el Gran Premio de Italia completó una mezcla de sentimientos entre el automovilismo y la pelota. En Monza, el francés dio la sorpresa y se quedó con la victoria. La penalización a Lewis Hamilton le permitió alcanzar la consagración ante su gente.

De todos modos, el inglés tiene muy bien encarrilado su séptimo título y aventaja por 47 puntos a su compañero de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas. Con 164 unidades y un auto que parece imbatible, Hamilton tiene a tiro la posibilidad de alcanzar al alemán Michael Schumacher en lo más alto de la tabla de campeones con siete coronas.

Como la organización permitió el acceso a una cantidad limitada de espectadores, muchos simpatizantes fueron testigos de la hazaña de Pierre Gasly, quien partió desde el décimo lugar de la parrilla y escaló hasta tocar el cielo con las manos. El Alpha Tauri número 10 impresionó e hizo historia en su casa. Probablemente lo festejará como uno de los tantos goles que marcó su ídolo en los cinco títulos que ganó la Roma cuando su capitán era Francesco Totti.

