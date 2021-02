Las duras revelaciones de un ex jugador del Barcelona: “Me sentía solo en el vestuario, nadie te apoyaba y eso no es fútbol”

Abrazo entre Mathieu y Messi durante el paso del francés por el Barcelona (AFP/ MIGUEL RIOPA)

En el empate que el Cádiz le arrancó este domingo al Barcelona en el epílogo del cotejo, el francés Clement Lenglet quedó en el ojo de la tormenta por el evitable penal que le cometió a Rubén Sobrino y que derivó en el 1-1 tras la ejecución de Alex. El defensor fue filmado por los fanáticos retirándose del Camp Nou visiblemente afligido, a punto de romper en llanto. Ante dicha situación, su compatriota Jérémy Mathieu, quien pasó por el elenco blaugrana entre 2014 y 2017, salió en su defensa, en una entrevista con Esports RAC1. Y contó su experiencia en Cataluña, que a juzgar por sus palabras no fue precisamente amena, a pesar de haber cosechado nueve títulos.

“Lo pasé muy mal el último año en el Barça. Tenía la sensación de que fue culpa mía la derrota en Turín, pero no entiendo por qué me mataron, al fútbol juegan once”, dijo, en relación al 0-3 ante la Juventus por los cuartos de final de la Champions League 2016/2017. “Yo me sentía solo en el vestuario, nadie te apoyaba y, para mí, eso no es fútbol. A Lenglet todos lo matan, ahora sé lo que es. Debe intentar ser positivo para darle la vuelta y hacerlo lo mejor posible”, sorprendió.

“No hablé con Luis Enrique en todo el año. Yo necesito un poco de afecto y en el Sporting lo tuve, me daban ánimos, pero en Barcelona, nada. Por ejemplo, en un partido contra el Málaga, en el que cometí un error, no me dijo nada al día siguiente, nada, ninguna frase”, apuntó también contra el entrenador.

Mathieu se retiró en junio de 2020, a los 36 años, luego de sufrir “un esguince traumático en la rodilla izquierda” en un entrenamiento del Sporting Lisboa. “Me gustaría haber jugado una vez más en casa, pero la vida continúa. Fue un placer llevar esta camiseta, un placer jugar y disfrutar de cada instante”, señaló el francés entonces.

Barcelona 1 vs 1 Cádiz - La Liga España

“Lo más importante en los centrales es que tengan complicidad en el campo. Si no la tienes, la defensa sufre mucho. No sé si por el momento tienen esta complicidad en el Barça”, dijo sobre la dupla entre Piqué, un referente, y Lenglet. “El relevo generacional es difícil, se debe buscar una pieza importante delante y detrás. El problema es que jugadores como Busquets y Piqué le han dado mucho al club, no es fácil cambiar estos jugadores”, explicó.

Por último, el ex defensor opinó sobre por que Antoine Griezmann no consiguió hacer pie en Barcelona. “No está al nivel del Atlético de Madrid. Personalmente, creo que se equivocó fichando por el Barça. En el Atlético era una pieza muy importante, y no sé si la tiene en Barcelona”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: