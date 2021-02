Carlos Vela apareció en la prelista de convocados de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos de Tokio

Luego de la Copa del Mundo de Rusia 2018, Carlos Vela decidió renunciar a las convocatorias de la Selección Mexicana, argumentando que deseaba dejarle el lugar a jugadores más jóvenes que lleguen en mejor momento al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, hay una competencia que podría cambiar su parecer: Los Juegos Olímpicos de “Tokio 2020”. Y es que el delantero estrella de Los Ángeles FC (MLS) fue considerado por el técnico Jaime Lozano en la prelista de 62 jugadores que entregó al Comité Olímpico Mexicano (COM), para participar en la justa veraniega, de acuerdo con fuentes de ESPN.

Cabe mencionar que para estar en la prelista, cada uno de los jugadores debió de firmar una ficha de inscripción, por lo que “El Bombardero” debió dar su autorización para aparecer. Junto a Vela, aparecen nombres como Raúl Jiménez e Hirving Lozano, figuras del Wolverhampton (Liga Premier) y el Napoli (Serie A), respectivamente.

El coqueteo entre Carlos y “Jimmy” Lozano ha sido constante. El año pasado, ex Arsenal y Real Sociedad manifestó que le gustaría participar en los Juegos Olímpicos, además que su hermano, Enrique Vela, confirmó esa intención al mismo medio.

Creo que ir a un Mundial o Juegos Olímpicos siempre es gratificante, motivante, la verdad y ojalá pueda ir. Es una cuenta pendiente, él no pudo ir en las anteriores y ojalá que sí pueda ir ahora

Por su parte, Lozano, estratega del Tri Sub-23, también reconoció en 2020 que le gustaría contar con Vela para el torneo que, en su edición de Londres 2012, México consiguió la medalla de Oro, superando en la final al Brasil de Neymar, Oscar y Hulk.

Feliz con lo de Vela, es de lo mejor que ha dado el fútbol nacional en los últimos años y Vela no acostumbra a postularse a una Selección, que emoción que un jugador como él tenga esa ilusión. Le ha sentado bien lo que le ha pasado en la vida, en su momento, cuando pudo estar, no estuvo, y quisiera complementar su carrera con los Juegos Olímpicos, eso me emociona muchísimo