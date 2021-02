Javier Aguirre le contestó a Miguel Layún: “Todos merecen jugar, pero FIFA solo nos deja jugar a 11”

Javier Aguirre habló de las declaraciones de Miguel Layún sobre que ningún jugador debería “comer banca” (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Javier Aguirre, entrenador de Monterrey, habló de las declaraciones de Miguel Layún sobre que ningún jugador debería “comer banca”. El Vasco señaló que es una opinión normal entre los jugadores, pues nunca ha escuchado lo contrario en un futbolista.

“No conocí nunca a un jugador que diga merezco estar en la banca y he estado en equipos de jugadores y entrenador y he tenido mil, uno de mil no lo escuché”, comentó el estratega en conferencia de prensa.

Con su tono característico, el experimentado técnico apuntó que coincide con el defensor. Sin embargo, recordó que no es posible darle la posibilidad de juego a todos los futbolistas por el sistema de competencia.

“Todos merecen jugar porque son los más guapos de su casa, porque su mamá considera que son los mejores, su agente, sus hijos, sus cuates, así ha sido y así será. Todos merecen jugar, estoy de acuerdo con Miguel Layún, pero sucede que FIFA solo nos deja jugar a 11, ahí está la chingadera”, expresó.

El lateral mexicano apuntó que no estaba de acuerdo con señalar a un jugador por su bajo rendimiento y mandarlo al banquillo (Foto: EFE)

Vale recordar que el lateral mexicano apuntó que no estaba de acuerdo con señalar a un jugador por su bajo rendimiento y mandarlo al banquillo. “No me parece, ni siquiera justo, que se señale al Melli (Rogelio Funes Mori) porque es un trabajo colectivo”, sentenció este miércoles en conferencia de prensa.

Y es que, desde que empezó el torneo, La Pandilla ha perdido el olfato frente al arco y solo han anotado cuatro goles en seis encuentros. Por ello, Aguirre anotó que están trabajando para superar la pobre cuota goleadora.

“Esta semana pusimos mayor énfasis en la definición, en la definición, en la definición que se den esa pausita final para empujar el balón al fondo de las redes y no se precipiten, en eso andamos”, mencionó.

Desde que empezó el torneo, La Pandilla ha perdido el olfato frente al arco y solo han anotado cuatro goles en seis encuentros (Foto: Cortesía/ Club Santos)

El timonel de los Rayados apuntó que todos sus jugadores han entrenado de buena forma. No obstante, aseguró que ha tenido de darles un “jalón de orejas” a algunos futbolistas que no han tenido el rendimiento esperado.

“Veo a todos bien, salvo a los lesionados no hay uno que diga, este está entrenando mal, cuando lo vi fui por él y se lo dije, y eso queda en estas cuatro paredes, yo nunca seré de mandar mensajes. Se lo digo a la cara, estás entrenando mal y no vas a jugar si sigues en esa línea y han mejorado los dos, tres, cuatro que les he comentado eso”, contó.

Por último, el Vasco habló de las críticas hacia su equipo. Recordó que ha tenido mucho tiempo en el medio futbolístico y aseguró que en su trabajo siempre hay críticas sin importar si el equipo está jugando bien o mal.

El timonel aseguró que ha tenido de darles un “jalón de orejas” a algunos futbolistas que no han tenido el rendimiento esperado (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

“En todos los equipos que he estado y en todas las selecciones que he dirigido hay críticas siempre, en todos lados es igual, en todas las latitudes me ha tocado lo mismo. Siempre hay una crítica que tiene que ser asumida de una forma natural propia a nuestro trabajo”, mencionó.

A pesar de ello, reconoció que está al pendiente de las opiniones. Comentó que primero evalúa los comentarios y después los descarta o los toma para poder mejorar en su trabajo como director técnico.

“Si estoy alerta, atento con lo que dicen, saco mis conclusiones y ya evalúo, veo y tomo mis decisiones, entiendo que es el entorno nuestro y hay que convivir con ello. Siempre las críticas son justas y no aparecen ni desaparecen”, finalizó.

