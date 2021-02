Dos récords y un “no look pass” que revolucionó las redes: la noche estelar de Campazzo en el triunfo de Denver ante los Lakers

No look pass de Campazzo en el triunfo de Denver ante los Lakers

Luego de tener una discreta actuación en la victoria ante Oklahoma City Thunder, Facundo Campazzo sacó a relucir todo su talento y fue una de las piezas fundamentales de Denver Nuggets en el resonante triunfo del domingo por la noche por 122 a 105 ante Los Angeles Lakers. El base argentino sumó su récord personal de minutos en cancha de la NBA, aportó 15 puntos y, como de costumbre, dejó algunas jugadas para el recuerdo.

En total, el cordobés sumó 26 minutos en cancha, un tiempo nunca antes registrado desde su desembarco en la liga de básquet más importante del mundo. Además, anotó 15 puntos (igualó también el máximo logrado hasta el momento) con 4 de 8 en tiros y 3 de 6 en triples, dio cuatro asistencias, robó dos pelotas y tomó un rebote en el duelo ante los comandados por Lebron James.

Una de esas asistencias se convirtió en sensación en las redes sociales: fue un no look pass (pase sin mirar) sobre el cierre del primer cuarto para la posición de Zeke Njai, que convirtió un triple que puso a los Nuggets a tiro de los Lakers, que en ese momento estaban en ventaja. “Mirar está sobrevalorado”, fue el mensaje que escribió la cuenta oficial de los Nuggets -como si fuera una cita textual de Facu y en tono de broma- junto al video de la acción que desconcertó al propio Lebron James y que pronto se viralizó entre los fanáticos argentinos.

Facundo Campazzo encesta ante la mirada de Lebron James (AFP)

Fue una noche espectacular para Campazzo, que incluyó triples, asistencias lujosas (hubo otro no look pass en el segundo cuarto, esta vez para Jamychal Green) robos claves y hasta volcadas. Su aporte fue fundamental tanto en defensa como en ataque. Este desempeño le valió al argentino, una vez más, los enormes elogios de parte de su entrenador. “Facu tiene un gran corazón. Facu juega duro. Simplemente, Facu no tiene miedo”, dijo Michael Malone luego de la victoria ante los vigentes campeones de la NBA.

La gran figura de la noche fue una vez más el serbio Nikola Jokic con un triple-doble (23 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias). Los Nuggets llevan así un récord de 15-11 en la temporada y marchan séptimos en la Conferencia Oeste, que es liderada por Utah Jazz con un registro de 22-5.

Los Angeles Lakers, por su parte, no solo pusieron punto final a una seguidilla de siete victorias consecutivas, sino que además temblaron al ver cómo Anthony Davis se retiraba con una nueva y preocupante lesión en el tendón de aquiles. LeBron James, en tanto, sumó 22 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias y fue el líder del equipo angelino, que ahora se queda con 21 victorias y 7 derrotas

