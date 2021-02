Jugó pocos minutos y tuvo una noche errática: así fue la participación de Campazzo en la ajustada victoria de Denver

Facundo Campazzo contra Oklahoma City Thunder

No fue una buena noche para Facundo Campazzo en la NBA. Tampoco para los Denver Nuggets, que reaccionaron en el momento indicado para quedarse con un ajustado triunfo ante Oklahoma City Thunder por 97-95 y mejorar así su récord en lo que va de la temporada, que ahora es de 14 victorias y 11 derrotas para posicionarse en el séptimo lugar de la Conferencia del Oeste.

Después de la molestia que lo hizo salir a los pocos minutos que ingresó frente a los Lakers, lesión que le impidió jugar en dos partidos consecutivos, y luego tener un buen aporte en la victoria ante Cleveland, Campazzo se mostró errático en los pocos minutos que vio acción. Además, su presencia en cancha coincidió con uno de los peores pasajes de su equipo en el juego.

El base de la selección argentina ingresó cuando restaban dos minutos para el cierre del primer cuarto. Denver perdía por cuatro puntos (16-20) y cerró el parcial con una racha de 10-0 en favor de Oklahoma, que se llevó la manga inicial por 28-16. En ese lapso, Facu sufrió con una penetración del novato canadiense Luguentz Dort y perdió un balón tras un mal saque de un compañero justo debajo de su aro.

Ya en el segundo período, Campazzo intentó buscar su propia ofensiva, pero tampoco estuvo acertado y falló sus tres disparos: uno fue un triple abierto y los otros dos intentos cerca de la canasta. Es más, la jugada que tal vez mejor graficó el paso del ex jugador del Real Madrid por el partido fue cuando tomó una mala decisión en pleno contraataque de Denver y habilitó a destiempo a su compañero Zeke Nnaji.

Campazzo no sumó puntos en los poco más de seis minutos que estuvo en cancha (AFP)

De esta manera, Campazzo jugó sólo 6 minutos con 12 segundos -cuarta vez que menos ve acción- y no sumó datos para la estadística: no anotó puntos, ni rebotes o asistencias. No anotó en sus tres intentos al aro y cuando estuvo en el parquet su equipo estuvo -10 ante el Thunder.

Es importante marcar que con Garry Harris y PJ Dozier todavía fuera del equipo por lesión, sumado a los partidos que Facundo estuvo ausente, el escolta RJ Hampton emergió como una variante entre los suplentes para la rotación que impone el entrenador Michael Malone.

Tras completar tres cuartos de baja eficacia, lo mejor de los Nuggets se vio en el cuarto decisivo. Gracias al aporte de Nikola Jokic, Michael Porter Jr y Will Barton, los locales pudieron sacar adelante una victoria necesaria. El goleador para Denver fue el gigante serbio, que acabó con 22 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias, mientras que Jamal Murray también sumó 22 unidades, tomó cinco rebotes y repartió cinco pases gol. Su noche no fue buena desde el campo con un 3-11 en triples.

El calendario para los Nuggets seguirá el próximo domingo cuando se enfrentarán a Los Ángeles Lakers de LeBron James, el segundo mejor equipo del Oeste con marca de 21-6. El duelo se disputará en el Ball Arena desde las 00 hora argentina. A continuación, Denver viajará para enfrentarse el martes contra los Boston Celtics y luego seguirá su gira por el este ante Washington Wizards (miércoles 17), Charlotte Hornets (viernes 19) y Atlanta Hawks (domingo 21).

Nikola Jokic fue el goleador de Denver en el triunfo ante Oklahoma (USA TODAY Sports)

