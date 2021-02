La despedida del mundo del fútbol al Morro García

El delantero vivirá siempre en el corazón de los hinchas de Godoy Cruz (Foto: Delfo Rodríguez)

Una desgracia que impactó al fútbol sudamericano, especialmente a Argentina y Uruguay. Santiago García, futbolista de 30 años, fue encontrado muerto en su domicilio en Mendoza. La pérdida del delantero que supo brillar en Nacional y Godoy Cruz generó una gran repercusión y todo el ambiente le dio su último adiós a través de las redes sociales.

Clubes, futbolistas y referentes del deporte se tomaron un tiempo para redactar un mensaje en honor al Morro. Uno de los tweets que más comentarios generó fue el del ex futbolista y hoy analista Sebastián Domínguez. “El futbolista profesional es admirado, generalmente. Mucho dinero en poco tiempo. Mucho reconocimiento en poco tiempo. Mucho poder en poco tiempo. Mucho de todo, y a veces todo de nada”, arrancó escribiendo hablando sobre la salud mental de los futbolistas.

Y agregó sobre el tema: “El Morro no le encontró la vuelta y al igual que otros pibes algo le faltaba para ser feliz. La salud mental NO distingue posiciones en la cancha, ni se compra con guita, prestigio o reconocimiento. Lamento mucho tu partida Morro. Sin conocerte me duele a mi también. Ojalá estés en paz. Mucha fuerza para tu familia”, escribió intentando generar consciencia sobre la gravedad del tema.

Una vez confirmada la noticia y luego de una larga espera, el club del que se transformó en ídolo aprovechó sus plataformas para despedir al máximo goleador del Tomba en la Primera División.

“Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, hoy te toca ser eterno e infinito para todos nosotros... Muchas gracias por tanto Morro, gracias por tantas alegrías al pueblo tombino. Que en paz descanses”, escribió Godoy Cruz al respecto.

El fútbol charrúa también se mostró muy conmovido con la pérdida del futbolista. Nacional encabezó los saludos y el siguiente fue Peñarol, clásico rival del Bolso. La Conmebol y su presidente Alejandro Domínguez, también escribieron una dedicatoria: “Lamento profundamente la partida de Santiago García. Gracias Morro por dejar tu huella en el fútbol sudamericano. Envío mis condolencias a familiares y allegados en este triste momento”, redactó el mandamás del ente que regula el fútbol en Sudamérica.

Por su parte, la institución que vio nacer al Morro García fue uno de los primeros que dejó sus palabras en el mundo virtual. “No hay palabras ni consuelo. Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en en la historia reciente de Nacional. Todos lloramos por “El Morro” #QEPD”, publicó la cuenta oficial de Twitter del Bolso.

Lo cierto que gracias a su talento dentro de la cancha y carisma fuera de ella, Santiago García se ganó el cariño de todo el fútbol argentino. Sus goles serán recordados eternamente, principalmente en Godoy Cruz donde logró hacer historia llegando a los octavos de final de la Copa Libertadores 2019.

Así fue que se sumaron todos los clubes de la Primera División, la propia Liga Profesional de Fútbol y el resto del mundo del fútbol.

EL MUNDO DEL FÚTBOL DESPIDIÓ AL MORRO:

