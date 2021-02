El futuro de Messi, el gran error de Bartomeu y su resentimiento con Mourinho: 10 frases de Gerard Piqué

El central del Barcelona Gerard Pique durante un partido de pretemporada frente al Gimnastic de Tarragona (Reuters)

Gerard Piqué aún no pisó un terreno de juego en lo que va del año debido a que no está recuperado de la lesión que sufrió en noviembre pasado en la visita del Barcelona al Atlético Madrid. Allí, sufrió un esguince de grado tres en el ligamento lateral interno y una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, pero decidió no operarse y se espera que a finales de este mes vuelva a jugar con la camiseta azulgrana. Mientras tanto, en la semana que regresó a los entrenamientos, aprovechó para dialogar con Ibai Llanos, uno de los streamers más populares del mundo.

El central de 34 años no se guardo nada y se refirió a los temas más delicados que atraviesa el conjunto catalán, que aguarda por la celebración de las elecciones para definir a su nuevo presidente. En este contexto, el español no dudó en criticar al ex líder de la dirigencia, Josep María Bartomeu quien renunció en octubre pasado.

“Fue una situación muy difícil, no sólo por el COVID que lo ha complicado todo mucho más. Un presidente tiene que intentar gestionar el club que cuando salen problemas tienes que estar ahí para resolverlo y tomar decisiones aunque no gusten a la gente. Cuando te escapas, no apareces y delegas se hacen montañas. Hay que coger el toro por los cuernos. Hay veces que puedes molestara al gente pero hay que tomar decisiones para que el barco vaya a buen puerto. Hubo momentos puntuales que se necesitaba un poco más de liderazgo, de dar la cara”, comentó Piqué, que agregó: “Siempre he tenido un trato amable y cordial. Como persona considero que no tiene maldad, pero una cosa es ser amable... Tienes que tener dotes para liderar un club como el Barcelona que es un transatlántico. Nosotros los jugadores hemos tenido experiencias de cosas que no entiendes, que es superior a ti. Y eso hace que se creen malos entendidos y de ahí a problemas y acabó saltando todo por los aires. No era mi rol, pero sí es verdad que más de una vez le dije que fuera al vestuario, a la Ciudad Deportiva, y no apareció. Cada uno gestiona como es la mejor manera y yo entiendo que él lo intentó hacer de la mejor manera posible y no alió y el club está como está”.

Pique´había puesto su renuncia a disposición tras la derrota 8-2 ante el Bayern Múnich (Reuters)

En este marco, no dudó en halagar a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de quien admitió ser admirador por su manera de manejar al club blanco. Incluso, opinó sobre la tensa negociación que está llevando adelante con Sergio Ramos, quien podría abandonar el Real Madrid en junio de no llegar a un acuerdo: “Demuestra que el presidente debe ser el líder y el que manda. Te pueden gustar o no las decisiones, pero es una persona que tiene un don de mando. Renovar o no renovar cada uno tendrá su opinión, pero al menos demuestra que tiene una idea y sabe a donde va. Con Sergio, con Cristiano en su momento, con todo tipo de jugador. Es algo positivo que hay que valorar. Tiene una cualidad que Bartomeu no era la especialidad de la casa”.

Pese sus elogios, sí se mostró en favor de Gareth Bale, quien tras haber sido héroe en el primer ciclo de Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid, luego fue destratado y finalmente vendido al Totttenham de la Premier League: “A Gareth se le maltrató un poco. Te ha metido gol en finales de Champions, que ha sido muy importante y capital en muchos los títulos del Real Madrid. Puedes ser un apasionado del golf, no tienes que ser fútbol 24 horas. Al final cada uno tenemos nuestra historia y la intentamos gestionar como sea”.

Con respecto al futuro del Barcelona, no se manifestó ni en contra ni a favor de ninguno de los tres candidatos que podrían asumir sus funciones en marzo ni tampoco fue contundente al hablar sobre Lionel Messi, quien aún no renovó su vínculo y, al igual que Ramos, a final de temporada podrá fichar como agente libre en cualquier otra institución: “Es una situación muy difícil para todo el mundo porque tienes la situación del club que después del partido ante el Bayern te imaginas lo que era y por otro lado Leo y lo que significa Leo para el club y para el deporte. Sucedieron acontecimientos que acabaron de la mejor manera posible para nosotros porque Leo se quedó. No sé cuál era su intención final. Ahora le veo feliz, con ganas de ganar como siempre y tenerlo al lado es una garantía de éxito”.

También evitó entrar en polémicas con el uruguayo Luis Suárez, quien ahora es el máximo goleador de La Liga de España pero mientras defiende al Atlético Madrid, líder de la tabla de posiciones: “Está al nivel que está en los últimos años. Desde que se fue del Ajax al Liverpool ha mantenido sus registros goleadores muy altos”.

Piqué aseguró que Lionel Messi está contento en el Barcelona pero no confirmó que renovará su vínculo (Reuters)

Piqué realizó además un profundo análisis sobre lo que le ocurre como jugador en esta etapa de su carrera en la que su mejor nivel ha quedado atrás y la gloria con el Barcelona, que supo ser el mejor equipo del plantea, parece ser irrepetible: “Cuando yo empecé y llegué al Barcelona el primer año gané el sextete y luego con 23 años gané un Mundial. En ese momento lo celebras pero cuando eres joven y ganas tanto te piensas que es la costumbre, un título más, luego seguimos ganando y tienes la sensación de que eres imparable y no valoras los éxitos. En los últimos años, que hemos comido mierda, valoras más lo que es ganar títulos y tener éxito”.

“Unos años ganas el sextete y otro te dan una bofetada que no sabes de donde ha venido y es un golpe de realidad. El fracaso forma parte de la vida siempre y está mal entendido. En Estados Unidos cuando se fracasa se piensa es que lo has intentado y en España cuando fracasas la gente te está esperando para hundirte y por eso no puedes bajar los brazos”, remarcó.

Ibai aprovechó la charla para hablar sobre cómo se viven los clásicos en España dentro de la cancha, si se tiene en cuenta que varios de los protagonistas luego son compañeros en la selección. Fue allí, cuando el zaguero recordó el paso de José Mourinho por el Real Madrid y lo culpó por caldear el ambiente en aquellas temporadas: “Es totalmente diferente, ahora es todo más light. No es para culparlo a él (Mourinho) de todo, pero llegó su figura y se calentó todo y cuando se fue se enfrió todo. Los hechos están ahí. Yo soy una de las personas que soy bastante de meter cizaña y de liarla dentro de los parámetros que yo considero que entran de la legalidad o al menos que no cruzas la línea roja. En ese momento se cruzó. Hubo acciones como meterle el dedo a Tito (Vilanova). Y los medios y campaña de Madrid que parecía que no pasaba nada. Ya sabemos cómo va esto. Luego con el tiempo se ha demostrado que se pueden tener relaciones de amistades con el rival manteniendo la rivalidad deportiva. Con Sergio me llevo cordialmente, muy bien, tenemos trato. Con Nacho, con Lucas, con todos de la selección me llevo bien”.

Por último, Piqué rememoró sus primeros años en el Manchester United en donde coincidió nada menos que con Cristiano Ronaldo, llegado entonces desde el Sporting de Lisboa con la esperanza de convertirse en una estrella: “Siempre hemos tenido buena relación. Ya despuntaba. Llegó joven pero tenía cualidades para ser un gran jugador. Yo venía de las categorías inferiores del Barcelona de los 13 a los 17 y sí veía que podía ser el mejor. Con Cristiano me llevé siempre bien y pasé un buen tiempo con él”.

El defensor azulgrana se prepara para volver y comentó que su recuperación es más que positiva. El equipo actualmente se ubica como escolta del Atlético de Madrid, aunque a 10 puntos de diferencia, en semifinales de la Copa del Rey y en los octavos de final de la Champions League, instancia en la que chocará ante el París Saint-Germain (PSG) de Neymar. Su regreso podría ser clave para el cuadro que conduce Ronald Koeman que aún no ha podido encontrar el nivel esperado.

MÁS SORBE ESTE TEMA:

Los 6 detalles ocultos en la secuencia de fotos más despreocupada de la familia Messi

La guerra entre Barcelona y París Saint Germain por Lionel Messi que explotó tras la declaración de Di María

Rafael Nadal realizó una encendida defensa de Lionel Messi tras la filtración de su contrato

Dos pases clave y un gesto de líder: así comandó Lionel Messi la remontada épica del Barcelona ante el Granada