Rafael Nadal realizó un contundente descargo tras la filtración del contrato de Lionel Messi

El español se refirió a las polémicas sobre el contrato de Messi (Reuters)

Pasaron cuatro días desde que se conocieron las cifras del contrato que tiene actualmente Lionel Messi con el Barcelona, un acuerdo que se firmó en 2017 y que recién ahora, a cuatro meses de que acabe, el periódico español El Mundo lo hizo público a través de una filtración que desató la polémica.

La prensa mundial se hizo eco de los números y cláusulas que estaban plasmadas en esos papeles con las rúbricas del futbolista, el ex presidente Josep María Bartomeu y miembros de su directiva. Rápidamente, tanto el club como el argentino tomaron cartas en el asunto.

Fueron muchos los protagonistas que se pronunciaron acerca de este caso; la mayoría relacionados con el ambiente del fútbol. Sin embargo, el tema trascendió por fuera del mundo de la redonda y fue el legendario tenista Rafael Nadal decidió realizar una encendida defensa a favor del deportista.

Lionel Messi y el Barcelona clasificaron a las semifinales de la Copa del Rey a pesar de las polémicas extradeportivas (Reuters)

“No entiendo el debate, al final hay un jugador que sin duda es uno de los mejores de la historia y él cobra lo que el club ha estado dispuesto a pagarle”, aseguró el número dos del ránking ATP en una entrevista emitida este miércoles por el canal Vamos de Movistar +.

“A partir de ahí, no hay debate creo yo. El club ha considerado que Messi es justo merecedor de cobrar esto y el club es el que tendrá que lidiar con sus finanzas y su futuro sea con Leo o no”, agregó.

Fiel seguidor del Real Madrid, el de Manacor también se refirió al complicado momento futbolístico que vive Zinedine Zidane y su plantilla, después de la última derrota ante el Levante y la pronta eliminación en Copa del Rey contra el Alcoyano de tercera división.

“La situación del Madrid entra en una lógica de tiempos difíciles. Es mucho más difícil la planificación a nivel deportivo y de club, planificar fichajes, renovaciones, con la crisis es muy complicado adivinar lo que pueda suceder. Son momentos difíciles y hay que intentar sobrevivir”, consideró.

Rafael Nadal mostró su fanatismo por el Real Madrid en varias oportunidades (Twitter)

El tenista español también reconoció que aún no está listo para competir en la ATP Cup, después de los últimos problemas físicos y con el “primer gran objetivo” puesto en el Abierto de Australia.

“No estoy fatal, pero no estoy lo suficientemente bien. Estoy haciendo tratamiento y confío que las cosas vayan a mejor, pero aún no estoy listo. Hay que ver el día a día”, remarcó.

Nadal, que apuntó que para el equipo no es “ningún drama” que no pueda jugar en la ATP Cup, dejó claro que no piensa en el ‘Grand Slam’ 21 de su palmarés aunque sin duda el torneo australiano es la primera gran cita del año. “El primer gran objetivo del año es el Abierto de Australia, pero no he vivido nunca obsesionado con los ‘Grand Slam’”, confesó.

