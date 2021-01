8 frases de Pochettino: el interés del PSG por Messi y Ramos, el manejo de un vestuario plagado de estrellas y la posible ida de Mbappé

Pochettino es el director técnico del París Saint Germain desde comienzo de enero (Foto: Reuters)

Mauricio Pochettino desembarcó en uno de los clubes con mayor poderío futbolístico y, al mismo tiempo, económico. El París Saint Germain construye un proyecto desde hace varios años que tiene como puerto final el título de la Champions League que rozó durante la última temporada. El argentino está ahora a cargo de ese banco de suplentes complejo por la cantidad de variables que se disparan: desde el manejo de un vestuario plagado de estrellas, a la posibilidad de ver como se marcha una de sus máximas estrellas. Del interés por Lionel Messi, hasta la chance de contratar a Sergio Ramos.

El DT de 48 años brindó una de sus primeras entrevistas desde que tomó el mando en esa entidad y tocó todos los temas. “Aquí no sirve otra cosa que no sea ganar. Ganar la Champions es una ilusión desde hace 50 años, nunca la hemos ganado, ya cuando yo estaba de jugador era una obsesión. Ese es el objetivo, no podemos pensar en hacer un buen papel en Champions, sino que aquí se habla de ganarla. Para eso hay que construir y tener una estructura que apoye y mejore lo deportivo”, señaló entre otras frases en las entrevistas que le brindó en simultáneo a los diarios españoles Marca y As.

LAS 8 FRASES MÁS DESTACADAS

• La posibilidad de fichar a Lionel Messi en junio: “Siempre respeto máximo a clubes como Barcelona, Real Madrid y demás. Entendemos que en el mundo del fútbol no hay santos y nadie se puede quejar si cada club está haciendo su trabajo para mejorar su trabajo en el futuro . Con esto no estoy admitiendo nada, ni estoy diciendo nada. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos respetando siempre a los jugadores que están en otros clubes. Cualquier gran futbolista encaja en cualquier liga, en cualquier club, en cualquier equipo. En ciertas ocasiones las palabras sobran. ¿ Qué entrenador en el mundo no querría tener a un jugador del calibre del que me dice? Entiendo totalmente la pregunta, pero es buscar una controversia. Es una pregunta peligrosa si se saca del contexto una palabra mía…”.

• Su pensamiento sobre Messi: “No queda nada por decir. Lo respeto y lo admiro tanto que prefiero nunca decir nada, ni referirme a él. Es el mejor homenaje que puedes hacer a alguien. Compartimos los dos que nos hemos puesto la camiseta de Newell’s y eso es algo muy grande. Nos une ese lazo . Que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos no lo voy a descubrir yo y cuando nos encontremos vamos a luchar por nuestros intereses”.

• ¿Cómo lo hubiese marcado a Messi como futbolista?: “Lo único que podía hacer es darle alguna patada si le podía agarrar, como habré hecho con alguno. Pero me hubiera sido difícil pararlo. Es tan rápido e intuitivo que tanto elimina rivales como esquiva patadas. Puyol decía que hasta en los entrenamientos era imposible sacarle el balón, imposible pararlo. Tiene una capacidad de desequilibrio, que le permite ser único”.

• Los rumores sobre Sergio Ramos: “Aquí en el equipo después de casi un mes estoy encontrando futbolistas con gran liderazgo. Estamos hablando de otro nombre propio que genera muchos rumores, mucha noticia, te vuelvo a repetir antes con la pregunta de otros jugadores: los grandes futbolistas son capaces de jugar y de convivir en diferentes proyectos, en diferentes culturas. La estrategia del PSG ya es desde hace años cuando fichamos a Ronaldinho, ver las oportunidades de mercado y adherir a los que pueden mejorar lo que tenemos. Se verá en estos meses. Aquí Ramos encontraría un gran club con la obsesión de ganar siempre, el PSG uno de los grandes del mundo ”.

• Ser DT de la selección argentina: “Después de haber sufrido el Covid, si antes ya vivía el día a día, vivo el día a día, trato de disfrutar y que el futbol me depare lo que el fútbol quiera. No me quiero proyectar más allá. Cuando pasás una semana encerrado en tu habitación sintiéndote mal, y pensando que no desarrolles de una forma negativa la enfermedad, creo que te pasan por la cabeza un montón de cosas que te hacen reflexionar. Hay que hablar del hoy, del mañana, disfrutar, tratar de hacer lo mejor posible con responsabilidad. Lo que tenga que pasar, pasará ”.

• El manejo de jugadores como Neymar y Mbappé: “ Es una relación espontánea y natural. Nosotros no prejuzgamos . Siempre que llegamos a un lugar y conocemos a la gente estamos abiertos a ese intercambio que en definitiva es lo más bonito. No puedes prejuzgar a la gente por lo que ves en la prensa, por lo que has escuchado, lo que te ha dicho un amigo o un cuerpo técnico que trabajó anteriormente con ese futbolista. Estos grandes futbolistas están deseosos de ver de qué forma llegas, te presentas y le hablas. Al final la autoridad pasa por el conocimiento y trasladarles a ellos el respeto que se merecen primero como personas. Y después que son actores principales de un mundo que es el fútbol. Ese feeling se tuvo de entrada con este grupo y no solo con Neymar, Mbappé, Veratti, Navas o Ander, sino con todos. También con los jóvenes. Hubo buen feeling, buena conexión y eso siempre es bonito de sentir. A través de eso se puede construir lo que quieras”.

• La importancia de Mbappé: “Lo ves y decís: ¿quién no ama a Mbappé? Es un chico que se hace querer rápidamente por su sonrisa, su cara, su energía. Y, claro, es un chico que hay que mirar para atrás: con 18 o 19 años campeón del mundo con Francia. Le sucede cosas fuertes, del Mónaco al París Saint Germain. Está claro que es un jugador especial, diferente, con un grandísimo potencial a desarrollar . Pero que es un presente que está ahí en las primeras posiciones. Estos grandes jugadores te hacen mejor entrenador: planteás una solución y ellos te devuelven cinco soluciones”.

• Posible salida de Mbappé al Real Madrid: “Existen tantos rumores que se mueven con jugadores como Mbappé, Neymar, siempre con los rumores están ahí. Veo a Mbappé en el PSG por muchos años . Es la ilusión del club, de la gente y lógicamente para nosotros. Está centrado, contento. Está claro que como todo profesional tendrá que tomar una decisión, pero lo vemos contento y comprometido”.

