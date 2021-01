Gabriel Torres, el experimentado seleccionado de Panamá que quiere Pumas de la UNAM en su ataque

A Pumas de la UNAM le urge otro delantero. Y es que tras la venta del paraguayo Carlos González a los Tigres de la UANL y la lesión muscular que sufrió el argentino Juan Ignacio Dinenno en el inicio del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, al club auriazul sólo se quedó con el canterano de 19 años de edad Emanuel Montejano, quien ya anotó un gol pero aún le falta experiencia.

Por ello, la directiva universitaria buscó realizar una contratación en la última semana, primero intentó con Isidro Pitta del Olimpia de Paraguay y luego con Agustín Foldana de Banfield de Argentina; sin embargo, el alto costo de ambos no convenció a los felinos.

De esta forma, parece ser que ya se decantaron por el experimentado panameño Gabriel Torres. Incluso varios medios locales han informado que el atacante de 32 años ya aterrizó en la Ciudad de México para presentar los exámenes médicos y la prueba PCR para detectar el COVID-19.

Una vez obtenidos los resultados, firmará la documentación necesaria que lo vincule a Pumas un año a préstamo con opción a compra. Y a partir de ahí comenzará a trabajar bajo las órdenes del técnico argentino Andrés Lillini.

Conocido como “El Mocho”, Torres llegaría después de estar a préstamo con Independiente del Valle en Ecuador, equipo con el que hizo 19 goles en dos años. No obstante, su carta pertenece a la Universidad de Chile, club con el que los felinos negociaron el préstamo con opción a compra.

Además, ha jugado en eliminatoria de la Concacaf con Panamá; incluso, disputó la Copa del Mundo de Rusia 2018. Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Suiza y Chile fueron sus destinos fuera del territorio natal.

Al respecto, Dely Valdés, el histórico jugador panameño, reconoció para ESPN que Torres “seguro ya no tiene la misma velocidad de antes, pero sigue siendo rápido y con una gran capacidad goleadora. Es de esos delanteros que cuando se le presentan dos oportunidades, una va adentro, seguro... Es muy eficaz en la zona de finalización y es un jugador que con espacios en la última jugada, es letal ”.

Otro que opinó fue el uruguayo Facundo Waller, quien ve con buenos ojos la llegada de Gabriel Torres al ataque universitario, ya que a pesar de que reconoció que no conoce la carrera del panameño, confía en que aportará mucho al equipo. Así lo dijo en entrevista con el diario Récord.

Cuestionado si considera que Torres tardará en adaptarse, como a él le pasó por el tema de la altura, el seleccionado juvenil compartió que es algo individual, pero él ya está en óptimas condiciones.

Es relativo a cada jugador, yo digo lo que sentí, no sé qué vaya a sentir él. Yo dije que me habia costado la adaptación porque se me hizo pesada la altura, pero lo que me faltaba era tener minutos y hoy en día ya estoy adaptado