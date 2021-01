Misterio sobre la salud de Diego Lainez: informó de su contagio de COVID, pero después borró la información

Diego Lainez milita actualmente con el Betis. FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO.COM

El jugador mexicano del Real Betis, Diego Lainez, compartió en su cuenta de Instagram que resultó positivo a la prueba de COVID-19 y que tiene algunos síntomas leves. El futbolista mencionó que se encuentra aislado por lo que se perderá algunos partidos de la Liga Santander. Sin embargo, poco después borró tal información.

“Hola amigos, quiero informarles por este medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con más ganas. Gracias por sus mensajes, abrazo a todos”, compartió en las historias de su cuenta de Instagram que después borraría.

El mensaje lo dio a conocer en la madrugada de España, hasta el momento ni el Betis ni el jugador han compartido más información al respecto.

Diego Lainez captura de pantalla (Foto: Instagram Diego_lainez)

*Información en desarrollo