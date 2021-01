Un histórico ex jugador de Huracán pide trabajo por las redes sociales

Sebastián Morquio tuvo un destacado paso por Huracán (FotoBaires)

El retiro puede ser una instancia difícil para muchos futbolistas. Encontrar nuevos intereses y actividades laborales con las cuales solventarse puede ser todo un desafío para algunos. En ese camino está el ex jugador uruguayo Sebastián Morquio, quien recurrió a las redes sociales para hacer un pedido especial a sus seguidores.

“Busco Trabajo. El que sepa de algo que me contacte por acá. Gracias. Si es de fútbol, un gol”, escribió Morquio, de 45 años, en su cuenta de Twitter hace algunos días. El mensaje, publicado el mismo día de su cumpleaños, se viralizó y recibió numerosas respuestas. Muchos de sus seguidores le desearon que pueda ser contactado para ejercer algún cargo en Nacional de Montevideo o en Huracán, dos de los clubes con los que más se identificó a lo largo de su carrera profesional. Incluso algunos copiaron el mensaje a Alejandro Nadur, presidente del Globo, con la intención de que lo convoque para desempeñarse en el elenco de Parque Patricios.

El tuit que publicó Morquio para pedir trabajo

Sin embargo, Patota no se mostró muy convencido de trabajar en el club de Montevideo que lo vio nacer como jugador. Ante al consulta de un fanático, respondió: “Yo sé lamentablemente que no puedo trabajar en Nacional por mi forma de ser y no soy políticamente correcto. No soy el perfil. Solo sé que agradezco a mi viejo y mi abuelo por hacerme Bolso y poder vestir esa camiseta y poder hecho (sic) un gol y por copa internacional”.

En su biografía en la red social, el ex defensor que reside en Montevideo se presenta como “Ex jugador de Fútbol y Director Técnico de Fútbol. Intermediario y Asesor de Fútbol”. Sin embargo, en la actualidad se encuentra sin una actividad laboral fija. “Todo lo que sea trabajar se acepta”, le dijo a un seguidor.

Patota logró el ascenso con el Globo en el 2000 (FotoBaires)

Morquio surgió de Nacional de Montevideo y en 1999 recaló en Huracán, equipo con el que consiguió el ascenso a primera división un año más tarde. En esos dos clubes se convirtió en un símbolo. Luego de dejar el Globo en el 2002 pasó por Uralan Elista de Rusia (2003), Alianza Lima de Perú (2003), El Porvenir (2004-2005), Universidad Católica de Ecuador (2005), Aldosivi (2006), Progreso de Uruguay (2007-2008), San Martín de Mendoza (2008), Curicó Unido de Chile (2009) y Deportivo Español (2010-2011) para finalmente retirarse en Deportivo Maipú en el 2012.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Los festejos de Defensa y Justicia tras ganar la Copa Sudamericana: el recibimiento de los hinchas en Ezeiza y la caravana hacia Florencio Varela

La inédita barrera del Atalanta en un tiro libre que revolucionó la Serie A

El impactante ¿nuevo look? de Zlatan Ibrahimovic