“Un rayo, un shock de adrenalina”: el sorprendente informe de la NBA que explica por qué Facundo Campazzo “pisa fuerte” en Denver Nuggets

Denver Nuggets explica por qué Campazzo empezó a pisar fuerte en la NBA

“Mi nombre completo es Facundo Campazzo”, dice Facundo Campazzo, y exhibe ante la cámara el número 7 en el centro de su camiseta. “Pueden llamarme Facu”, completa, en el inicio del video que NBA latinoamérica compartió en sus redes sociales. El foco: que los Denver Nuggets expliquen por qué el base argentino, de 29 años, comenzó a “pisar fuerte” en la liga de baloncesto más competitiva del mundo.

El ex Real Madrid explotó en sus últimas dos presentaciones frente a Minnesota Timberwolves (sendas victorias de su equipo). En la última anotó 11 puntos, regaló dos asistencias y capturó un rebote. En la anterior, firmó una planilla de 15 tantos (producto de cinco triples), dos pases-gol y un recobre.

“Facundo Campazzo, me encanta decir su nombre”, dice Mike Malone, entrenador del equipo, en el video, que se hizo viral. “Buscamos jugadores fuertes e inteligentes y es difícil encontrar jugadores con esas características, como las tiene Facu”, , agrega.

Una voz en off sirve como hilo conductor del informe, que cuenta con varias opiniones de integrantes de la plantilla de Denver, que rápidamente adoptaron al cordobés como una pieza más. “Un rayo, un shock de adrenalina”, lo define el locutor, embelesado con la “explosión de energía que es lo que los Buggets parecen necesitar”. Además, subraya que “ya se ganó a los veteranos”.

“Lo que me encanta de Facu es que no puedes juzgarlo por su tamaño. No es el más alto, tampoco el más fuerte, pero su corazón es enorme, juega con pasión y orgullo”, lo elevó el coach, que poco a poco le va brindando más espacio en la rotación.

“Es un buen jugador, yo sé lo que puede hacer; no me sorprende. Defensivamente es uno de los mejores”, suelta Nikola Jokic, la estrella del equipo y quien se definió como “fan” de Campazzo. No es para menos, porque lo sufrió en los cuartos de final del Mundial 2019, cuando la selección argentina superó contra todos los pronósticos a la Serbia de The Joker.

“Es un momento increíble. Sólo intento dejar el 100% en la cancha y tomar buenas decisiones. Por momentos me siento como un nene”, dice el propio Campazzo en el informe, de poco más de cuatro minutos, que los fanáticos argentinos y de latinoamérica se encargaron de convertir en viral.

“Es una leyenda en Europa y estoy feliz de que lo tengamos ahora nosotros en la NBA. No veo cómo no pueden enamorarse de un jugador como Facu“, concluye Malone, en una sentencia que ratifica lo que el disruptivo armador argentino no tiene techo.

