La sorprendente respuesta de Teo Gutiérrez cuando le preguntaron si jugaría en Boca: los dardos con Miguel Ángel Russo

Qué dijo Teo Gutiérrez cuando le preguntaron si jugaría en Boca

A los 35 años, Teófilo Gutiérrez siempre genera polémica cada vez que hace declaraciones. En esta ocasión, el delantero colombiano, de 35 años, dialogó con la segunda edición del programa ESPN F90 y sorprendió al hablar sobre un posible regreso al fútbol argentino. ¿A River, donde dejó una huella profunda? ¿A Rosario Central, donde también es querido? No. A Teo le preguntaron por Boca. Y respondió con picardía, a partir de su buena relación con el vicepresidente Juan Román Riquelme y el entrenador Miguel Ángel Russo.

“En Argentina siempre me han acogido muy bien, en Junior me quedan seis meses de contrato, es el equipo de mis amores, del que soy hincha de niño, donde nací y me crié. Me debo a la gente, a mi equipo y mi familia, estoy muy contento aquí, feliz, pero esto es fútbol y uno tiene que entender la situación y los momentos”, prologó.

“Me sorprende que River esté pasando por esto; es fútbol, cualquier cosa puede pasar, fueron erroes puntuales, donde el rival lo sorprendió, quedan 90 minutos más y si le dan la chance a River...”, analizó el golpe que recibió el Millonario frente a Palmeiras en la ida de la Copa Libertadores.

La entrevista levantó temperatura cuando el conductor Sebastián Vignolo le consultó “¿de jugar en Argentina, jugarías en cualquier equipo?”. Ahí, Teo replicó con una carcajada ahogada y silencio. Luego, amplió: “He pasado por grandes instituciones, Racing, River, Rosario Central, donde he tenido pasos importantes, gané muchos trofeos, pero lo más importante es que disfruto con los pies y pienso con la cabeza”.

“¿Y si te llama Román?”, insistió el periodista. “La primera vez que me llamó Román hablamos de fútbol, de su equipo y fue lindo. Siempre hablamos de fútbol, ha marcado un camino en Argentina y más en su equipo. Es muy querido por la gente, somos muchos los que amamos el fútbol de Riquelme, pero no hemos tocado ese tema”, devolvió.

Pero luego causó sorpresa con una revelación: “Con Miguel, que ha sido uno de mis mejores entrenadores que tuve (en Millonarios), nos molestamos con el 9. ‘Miguel, ¿necesitás un 9? Estoy atento’, le digo. Riéndonos y jodiendo. Soy jocoso. Es un entrenador muy frío, tranquilo, le da mucha confianza al jugador, Boca está jugando muy bien”.

¿Eso significa que le abrió la puerta al Xeneize? Ante el ruido que causaron sus palabras, retrocedió. “Soy hincha de River, amo a River, la gente tiene un cariño especial por mí. Y en este momento Boca está jugando muy bien para buscar un 9, tiene muy buenos como Carlitos, Wanchope (Ábila); de la mano de Russo y Román han armado un buen equipo”, aseguró.

El dardo de Teo Gutiérrez a Russo

A partir de allí, salió de varias encrucijadas con una gambeta efectiva. Cuando le consultaron quién era mejor DT, si Russo o Gallardo, aclaró: “Es fácil jugar con cualquiera de los dos”. Al hablar de un referente, señaló a Enzo Francescoli. Y confesó que en su actual club, Junior, “de entrenador tengo un bostero, Amaranto Perea, siempre discutimos”, en alusión al ex defensor del Boca de Bianchi.

“Los equipos de Russo juega bien a la pelota, el Boca de Miguel parece que tiene los partidos perdidos, pero sale el trabajo de la semana y hacen un gol. Román si me llama podemos jugar un partido o comer un asado. Es un grande del fútbol argentino”, desestimó en el epílogo de la entrevista, en la que le mandó un saludo a la familia de Diego Maradona. ¿Se trató de solo un coqueteo mediático? ¿O si efectivamente Boca hiciera sonar su teléfono, escucharía la oferta?

