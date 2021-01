La insólita reacción de Carrascal que le valió la expulsión ante Palmeiras

River vs Palmeiras: Expulsan a Carrascal

En su peor momento, cuando más River necesitó de su juego para intentar acercarse al arco del Palmeiras, Jorge Carrascal se hizo expulsar a los 15 minutos del segundo tiempo. Fue tras pegarle de atrás al mediocampista Gabriel Menino. El árbitro uruguayo Leodán González no dudó en sacarle roja directa al colombiano, que dejó su equipo con diez. Encima, dos minutos más tarde el elenco brasileño marcó el 3 a 0 en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Minutos antes de dejar el campo de juego, Carrascal se enojó con Menino porque bajó la pelota con el taco. Esto generó su golpe al jugador del Verdao.

No es la primera vez que el “Neymar Colombiano”, como se lo conoce, es expulsado por pegarle sin pelota a un jugador contrario. En el partido por la Copa Diego Maradona frente a Banfield en el sur, en el minuto 91 le tiró un golpe a Emanuel Coronel. El juez Fernando Rapallini le sacó la roja al colombiano, quien al llegar al banco de suplentes fue consultado por el técnico Marcelo Gallardo, “¿le pegaste?”. En aquella oportunidad al menos fue un triunfo millonario 2 a 0 frente al Taladro.

El enojo de Gallardo con Carrascal

“Yo sé que me analizan hasta las miradas o los gestos, a veces cuando me veo a mi mismo me veo con cara de ofuscado, pero a veces estoy pensando en otras cuestiones”, dijo el mediocampista luego de aquella expulsión en la que recibió una fecha de suspensión.

Sobre la roja de este martes, en la conferencia de prensa Gallardo indicó que “la expulsión de Carrascal termina derivando en un tercer gol y no quedó otra que sufrir el resto del partido. Justifico la derrota por los errores cometidos”.

¿Afectará lo ocurrido en la relación con el DT? El Muñeco viene trabajando al jugador colombiano desde su llegada al club en 2019. Consideró que este era el momento para que pueda explotar como titular. Pero en el partido más importante del año para River, tuvo una actitud reprochable y poco profesional.

Carrascal, de 22 años, tiene un fútbol incisivo y en ocasiones desequilibrante. Esto llevó a que fuese titular en el equipo del Muñeco, que tuvo una noche muy difícil frente al Palmeiras. Más complicada la tendrá el martes próximo para remontar la serie.

