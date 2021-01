Acusaciones de exceso de peso y racismo: el tenso cruce entre Ion Tiriac y el esposo de Serena Williams

Ion Tiriac criticó a Serena Williams

Esta semana, Ion Tiriac sorprendió con unas duras declaraciones contra Serena Williams, una de las mejores jugadoras de tenis de todos los tiempos. El rumano, quien se desempeñó en el deporte durante la década del 70 aseguró que la estadounidense debería retirarse de la actividad debido a que se en cuenta fuera de forma y en una edad, en la que según él, ya no puede mantener el mismo nivel de competitividad que hace algunos años.

“Serena era una jugadora sensacional. Si tuviera un poco de decencia, se retiraría. A esta edad y con el peso que tiene ahora, no se mueve tan fácilmente como él lo hacía hace 15 años”, señaló el propietario del Mutua Madrid Open, quien también se desenvolvió como mánager de varias figuras, como el argentino Guillermo Vilas.

Su frase, como era de esperarse, no cayó bien en el entorno de la menor de las hermanas Williams y fue su esposo el que salió a contestarle al rumano a través de una serie de tuits: “2021 y no me detengo cuando un payaso racista / sexista con una plataforma viene por mi familia”, escribió Alexis Ohanian. “Es seguro decir que a nadie le importa un carajo lo que piense Ion Tiriac”, agregó en otra publicación.

Además, Ohanian se burló porque la carrera como tenista del rumano: “Tuve que buscarlo en Google... resulta que mi hijo de tres años tiene más victorias en Grand Slam que este payaso”, señaló al adjuntar una imagen que muestra que Tiriac nunca ganó un torneo de majors, pese ha haber festejado un Roland Garros en la modalidad de dobles junto con Ilie Nastase.

Serena Williams quiere volver a celebrar en Australia (Reuters)

En 2018, Serena Williams ya había tenido un cruce con el empresario cuando éste declaró algo similar: “Con el debido respeto, 36 años y 90 kg...”. En aquel momento, la ex número 1 del ranking de la WTA respondió: “Es un comentario ignorante y es un comentario sexista. Tal vez sea un hombre ignorante”.

La estadounidense de 39 años intentará ahora ganar su octavo título en el Abierto de Australia esta temporada. Desde su victoria de 2017, la estadounidense persigue un 24º título de Grand Slam en individuales que le permitiría igualar el récord de Margaret Court. Pero no disputa un partido oficial desde su abandono en la segunda ronda de Roland Garros a finales de septiembre, por una lesión en el tendón de Aquiles.

El primer Grand Slam del año iba a comenzar en un primer momento el 18 de enero, pero los organizadores y las instancias rectoras del tenis tuvieron que retrasar las fechas del torneo a petición de las autoridades australianas para establecer medidas sanitarias sin precedentes y así evitar la propagación del covid-19. Las rondas de clasificación para este torneo tendrán lugar en Doha para los hombres y en Dubái para las mujeres del 10 al 13 de enero.

