Rio Ferdinand volvió a hablar de sus excesos con el alcohol: “Tomé tres brandys antes de jugar con el Arsenal, estaba con una copa en el vestuario”

Rio Ferdinand reveló una anécdota desconocida de su paso por West Ham (Foto: Reuters)

Antes de consagrarse en el Manchester United de la mano de Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand pasó por el Leeds y el West Ham, y fue en este último club donde vivió una etapa de ciertos excesos con el alcohol no acordes a un profesional del deporte.

Así lo reveló el propio ex defensor en una entrevista para el podcast The Mo Gilligan con una anécdota desconocida para muchos, la cual se produjo durante el primer partido de la temporada 1996-97 contra el Arsenal.

Aquel día, con 17 años, el joven central no estaba convocado en la lista que había entregado el entrenador Harry Redknapp para disputar el encuentro en el viejo estadio de Highbury, sin embargo una ausencia repentina lo hizo formar parte de ella. Claro, al suponer que no jugaría, él ya estaba relajado y tomando algunos tragos.

En ese entonces, el extremo portugués Paolo Futre se había molestado porque no le dejaron lucir el número 10 en su espalda y decidió no jugar

El ahora comentarista deportivo contó una anécdota que vivió en un partido contra el Arsenal (REUTERS)

“Había tomado brandys con Cola-Cola y estaba en la sala de los jugadores. Entró un utilero y me dijo que tenía que vestirme, que estaba convocado. Tenía todavía una copa en la mano”, recordó Ferdinand.

“Me trajeron uno tras otro en Highbury y me los tomé. Estaba como... bah... Me tomé tres en total justo antes de jugar contra el Arsenal”, agregó. El defensor no formó parte del equipo titular y ocupó un lugar en el banco de suplentes, hasta que el entrenador lo llamó para que disputara los minutos finales.

“Yo estaba allí pensando ‘por favor, no me hagas entrar, no puedo’. Pero luego me hizo entrar”, explicó. Finalmente, en el minuto 87 reemplazó a Slaven Bilic.

“Me tocó marcar a Wright. Me estaba mirando y me dijo ‘sé que puedes verme, mírame’”. Tras ese episodio se produjo un altercado: “Luego, puso sus grandes dedos frente a mí, así que le empujé y dijo ‘te tengo’”. El Arsenal se terminó imponiendo sobre el West Ham por 2-0.

Ferdinand alcanzó la cima con el Manchester United, equipo con el que consiguió la Champions League y el Mundial de Clubes (Shutterstock)

Ésta, sin embargo, no es la primera vez que Rio Ferdinand habló de su debilidad por el alcohol durante su paso por el West Ham (1996 - 2000). En una entrevista que brindó al medio The Guardian en 2019 aseguró que, “cuando era joven estaba loco, podía pasarme todo el día bebiendo, podía beberme diez pintas y después pasar al vodka”.

“Cuando era más joven podía pasarme todo el día bebiendo, levantarme y seguir. Siempre bebíamos después de los partidos. Era una cultura diferente, loca. Fútbol, alcohol y discotecas. Así vivíamos”.

Incluso ahora reconoció: “Cuando era más joven bebía más. Era un lunático. Mis recuerdos de mi paso por el West Ham son borrosos. La gente habla de momentos en particular y yo asiento con la cabeza, pero no tengo ni idea de lo que hablan”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Pelé salió al cruce del récord de Cristiano y asegura que es el máximo goleador de la historia con una cifra cargada de polémica

El explosivo aviso de Sergio Ramos sobre su futuro y el de Lionel Messi

Las dos insólitas propuestas que recibió Lionel Messi para marcharse libre del Barcelona