La Copa más difícil, el presente de Carrascal y el invicto Palmeiras: las 5 frases de Gallardo

conferencia de prensa de Gallardo

River continúa haciendo historia de la mano de Marcelo Gallardo. Su equipo se metió entre los mejores cuatro de la máxima competencia internacional por cuarta vez de manera consecutiva (cinco de las últimas seis -no pudo en 2016-). Anoche goleó por 6 a 2 a Nacional de Uruguay en el Parque Central de Montevideo gracias a los goles de Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, Bruno Zuculini y Rafael Santos Borré, en tres oportunidades

Pese al 2 a 0 de la ida en el Libertadores de América, el Muñeco resaltó en conferencia de prensa lo clave que fue el aspecto mental para este compromiso. “No era un partido fácil, vinimos a jugarlo con enfoque y concentración. Tuvimos una buena postura. La expulsión del arquero de Nacional nos abrió los caminos, vinieron los goles y manejamos el partidos. Luego bajamos un poquitos y les permitimos marcar un gol, pero el equipo jugó muy bien, se mostró con creces y muchos goles”.

El entrenador también elogió el presente de Jorge Carrascal, quien fue el encargado de abrir el partido: “Ahora está para jugar. A veces está y otra veces no está. Considero que cuando un jugador me puede dar algo que el equipo no encontraba, su calidad técnica, su fantasía en el juego y necesité que pudiera estar en condiciones y empezó a mostrar con el partido del jueves pasado. Demostró que no estaba equivocado, va ganando confianza, minutos y va asumiendo ese juego que el equipo necesita con más continuidad. Demostró que es un jugador diferente”.

Marcelo Gallardo sigue haciendo historia en River (Foto REUTERS/Raul Martinez)

“Jugamos con un enfoque diferente. sabiendo que estábamos a un paso de una nueva semi continental, que no es fácil, y necesitábamos recuperar el convencimiento, ese funcionamiento colectivo y nos permitió la diferencia que hicimos hoy. Entendieron que la serie no estaba definida”, expresó el DT sobre la clave para esta goleada en territorio charrúa.

El próximo rival del conjunto de Núñez será el Palmeiras de Brasil, elenco que viene de dejar en el camino a Delfin de Ecuador y Libertad de Paraguay y aún no conoce la derrota en el torneo. “Hay que jugar los partidos, todos los que vamos a jugar semifinales de una Copa como esta será porque merecen estar y habrá que mostrar la diferencia en una serie que será compleja. Jugaremos con un equipo que viene invicto como Palmeiras, mostrando buena solidez y con un ataque poderoso. Enfrentaremos a un rival que será muy parejo”, analizó.

Para cerrar, Gallardo no dudó al ser consultado sobre si esta edición de la Libertadores es la más difícil debido a lo que se vive mundialmente por el coronavirus. “Creo que sí. En el contexto que nos tocó vivir a todos, pensar que cuando estuvimos cinco meses sin entrenar y volver después de ese tiempo era difícil pensar que podíamos estar en esta posición nuevamente. Así y todo hubo muchísimo empeño para estar de la mejor manera posible y hoy se volverá a jugar una semifinal. Es motivo de orgullo. Es muchísimo el esfuerzo que se hace. Los jugadores han entendido que en un club como River no hay que conformarse y seguir intentándolo. Habla muy bien de ellos”, manifestó.

