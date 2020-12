Las perlitas de los premios The Best: cómo votaron Messi y Cristiano y las llamativas elecciones de Scaloni y Martino

Lewandowski ganó por primera vez el The Best

Robert Lewandowski, atacante estrella del Bayern Múnich, fue elegido como el mejor jugador de 2020 este jueves en la ceremonia de entrega de premios de la FIFA The Best, que tuvo lugar de manera virtual. El polaco era el gran favorito del galardón masculino y los pronósticos se cumplieron, al superar en la votación a los otros dos nominados en el trío de finalistas, el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus).

El máximo artillero de la Bundesliga y de la Champions League fue el más votado por capitanes, entrenadores, periodistas y aficionados. En el desglose de esos datos es interesante que La Pulga fue mejor que CR7 para los directores técnicos (196-186), pero el luso lo superó en las otras tres categorías de electores.

Vale remarcar que los capitanes y seleccionadores eligieron tres nombres cada uno. Al primero le asignaban 5 puntos, al segundo 3 y al tercero apenas 1. Obviamente, como regla general, nadie puede votarse a sí mismo, por lo que es siempre llamativo el voto de los nominados, quienes suelen ser capitanes de sus combinados nacionales.

En esta ocasión, el ganador del The Best no votó por sus compañeros de terna y optó por Thiago, Neymar y De Bruyne. Messi fue por Neymar, Mbappé y Lewandowski, mientras que Ronaldo eligió a Lewandowski, Messi y Mbappé.

Sin dudas la gran novedad en cuanto a votos de entrenadores fue que Lionel Scaloni, quien trabaja al frente de la Argentina, optó por el delantero del Liverpool Sadio Mané en primera opción (quien no quedó en la terna final) y en segunda por su capitán, Messi, a quien siempre señala como el mejor del mundo. Gerardo Martino, quien ahora está al frente del combinado mexicano pero que dirigió a la albiceleste entre 2014 y 2016, no puso a La Pulga entre ninguna de sus opciones y se inclinó por Lewandowski, Ramos y De Bruyne.

Los otros técnicos argentinos que participaron de la elección, Gustavo Alfaro, Ricardo Gareca y Eduardo Berizzo, sí sostuvieron al rosarino como el mejor del 2020.

Con respecto a los votos para los entrenadores, Messi optó por Hans-Dieter Flick, Marcelo Bielsa y Julen Lopetegui. Cristiano volvió a demostrar su cariño hacia su ex entrenador y le dio tres puntos a Zinedine Zidane, aunque en primera opción fue por Flick y por último por Lopetegui.

Los argentinos Gareca y Berizzo apoyaron como primera opción a su compatriota Bielsa, quien logró el ascenso con el Leeds esta temporada, y Alfaro lo puso en segundo lugar, mientras que Scaloni en tercera colocación, por detrás de Klopp y Flick, orden en el que finalmente quedaron. Llamativo es también que Martino no eligió a Bielsa.

Votos a mejor futbolista

Capitanes de selección

Lionel Messi (Argentina): Neymar, Mbappé y Lewandowski

Robert Lewandowski (Polonia): Thiago, Neymar y De Bruyne

Cristiano Ronaldo (Portugal): Lewandowski, Messi y Mbappé

Sergio Ramos (España): Lewandowski, Thiago y Neymar

Eden Hazard (Bélgica): Lewandowski, Ramos y De Bruyne

Thiago Silva (Brasil): Neymar, Mbappé y Lewandowski

Gary Medel (Chile): Lewandowski, Messi y Cristiano Ronaldo

Radamel Falcao (Colombia): Lewandowski, Ramos y Mbappé

Luka Modric (Croacia): Lewandowski, Ramos y Salah

Hugo Lloris (Francia): Lewandowski, Thiago y Mbappé

Manuel Neuer (Alemania): Lewandowski, De Bruyne y Thiago

Giorgio Chiellini (Italia): Cristiano Ronaldo, Mbappé y Messi

Virgil van Dijk (Holanda): Mané, Salah y Thiago

Jan Oblak (Eslovenia): Messi, Lewandowski y Mbappé

Diego Godín (Uruguay): Messi, Lewandowski y Neymar

Gareth Bale (Gales): Lewandowski, Thiago y Mané

Entrenadores de selección

Lionel Scaloni (Argentina): Mané, Messi y Neymar

Roberto Martínez (Bélgica): De Bruyne, Lewandowski y Thiago

Tite (Brasil): Neymar, Lewandowski y De Bruyne

Gareth Southgate (Inglaterra): Lewandowski, Van Dijk y De Bruyne

Didier Deschamps (Francia): Mbappé, Cristiano Ronaldo y De Bruyne

Joachim Löw (Alemania): Lewandowski, Mbappé y Ramos

Roberto Mancini (Italia): Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar

Frank de Boer (Holanda): Lewandowski, De Bruyne y Messi

Fernando Santos (Portugal): Cristiano Ronaldo, Lewandowski y Neymar

Luis Enrique (España): Messi, Thiago y Ramos

Ryan Giggs (Gales): Lewandowski, Van Dijk y De Bruyne

Gustavo Alfaro (Ecuador): Messi, De Bruyne y Neymar

Ricardo Gareca (Perú): Messi, Neymar y Lewandowski

Eduardo Berizzo (Paraguay): Messi, Lewandowski y Ramos

Gerardo Martino (México): Lewandowski, Ramos y De Bruyne

