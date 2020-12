El emotivo homenaje a Maradona en la entrega de los premios The Best: quiénes participaron y la anécdota que revela cómo sufría el asedio de los fans

El momento del homenaje a Diego (EFE/EPA/Valeriano di Domenico)

“Mi primer sueño es ganar en el Mundial y el segundo es salir campeón”. La imagen icónica de Maradona niño, en blanco y negro, haciendo malabares con la pelota en una cancha polvorienta fue el disparador del homenaje a Diego Maradona en el homenaje que le hicieron en la ceremonia de entrega de los premios The Best, a tres semanas de su muerte, a los 60 años. Sólo el Diez y Paolo Rossi, gloria de la selección italiana que obtuvo el Mundial de 1982.

Tras el video que mostró varios de sus hitos con la camiseta argentina, Sergio Goycochea y Ciro Ferrara fueron los representantes de la historia del ex enganche, que lo recordaron y ofrecieron una idea de la estatura de la leyenda.

“Es muy difícil sintetizar en pocas palabras lo que significaba para la gente de nuestro país. En cualquier parte del mundo adonde llegaras, uno llegaba y decía “Argentina, Maradona”. Transformó la camiseta de la selección en una bandera en un emblema, nos dio el apellido. Fue el mejor embajador. Significó en la gente eso, alegría, esperanza; se animó a todo. Muchos artistas le dedicaron una canción, y eso la gente lo canta, lo baila, lo siente propio. En un momento se sienten Maradona cantando y bailando sus canciones. Es la máxima expresión de los argentinos. A diferencia de muchos ídolos, fue admirado y amado”, describió el ex arquero albiceleste, que además lo acompañó como conductor en el programa televisivo “La noche del Diez”.

Cuando le consultaron cómo se desenvolía como capitán y como amigo, Goyco se emocionó. “Mi amigo Diego. Cuesta creer que tengamos que hablar en tiempo pasado”, aceptó. “Fue un líder natural en el vestuario, la gran familia del fútbol sabe lo que estoy hablando, aquel que asume las presiones, el que predica con el ejemplo, con el amor a la camiseta; el que nos transmitió el amor a la camiseta de la selección argentina, vos vas detrás de él peleando por todo. Era uno más, no se tomaba ningún privilegio. Tenía un magnetismo propio. Va a vivir eternamente en el corazón de todos los argentinos”, concluyó.

Por su parte, Ferrara, sostén del astro en la mítica etapa de Napoli, declaró: “Estoy muy emocionado. Soy el único jugador del Napoli que estuvo los 7 años de su proceso. Un gran hombre, un gran líder. Decía que era un jugador normal. ¿Si él era un jugador normal, que queda para nosotros? Estoy orgulloso de ser parte de su romance, es un gran honor. Vivimos una revolución con él”.

Ruud Gullit, aquel talentoso organizador de juego que brilló en el fútbol italiano, ofició como uno de los animadores de la gala virtual. Y la co-conductora le consultó por su experiencia como rival de Diego. El neerlandés se soltó y hasta contó anécdotas. “La primera vez que jugué contra él, vi a Donadoni y a mis compañeros tratando de sacarle la pelota y no pudieron. Era un líder, su habilidad técnica era de fuera del espacio, nunca lo vi antes”, señaló.

Aunque tanta popularidad tuvo su costado contraproducente, según narró Gullit. “Era triste en su interior porque no podía salir a la calle, o a las tiendas. A veces se escapaba en el auto, iba hasta Roma y volvía solo para escapar. No tenía privacidad para él. En esos momentos me sentí mal por él”, relató.

“Si tuviera la protección de hoy, con los videos, etcétera, hubiera sido imparable. Maradona fue el mejor jugador que vi en mi vida”, concluyó Ruud, enfático.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Robert Lewandowski venció a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo y ganó el The Best a mejor futbolista del mundo

El espectacular gol de Heung-Min Son que ganó el premio Puskas en la gala de The Best

Robert Lewandowski, el indisciplinado que se convirtió en una fábrica de goles y se metió en la historia tras ser elegido como The Best

Con Lionel Messi entre los elegidos, la FIFA dio a conocer el 11 ideal de 2020