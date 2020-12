Amenazaron de muerte al árbitro del clásico entre Peñarol y Nacional

Facundo Torres de Peñarol disputa el balón con Alfonso Trezza de Nacional (EFE)

Peñarol le ganó 3-2 a Nacional este domingo por la séptima y última fecha del torneo Intermedio uruguayo, en un clásico intenso pero sin incidencia en el campeonato, cuyos finalistas están definidos desde la sexta jornada. Fabricio Formiliano y David Terans abrieron el marcador para el equipo aurinegro, pero el Bolso igualó con tantos de Gabriel Neves a los y Santiago Rodríguez. El gol del triunfo para el Manya llegó sobre el final, tras un penal ejecutado por Agustín Álvarez que el arquero Sergio Rochet atajó, pero Ariel Nahuelpan logró meter en el rebote.

El encuentro estuvo plagado de polémicas por lo que el arbitraje de Pablo Giménez fue fuertemente cuestionado, sobre todo por la parcialidad de Nacional y algunos dirigentes del club. Ahora, se conoció que el juez recibió amenazas de muerte dirigidas a él y a su familia.

El periodista Hernán Braga fue quien informó que el árbitro se presentó ante la Justicia a través de sus abogados para denunciar los hechos luego de haber recibido mensajes en las redes sociales. Es por eso que ahora se ha pedido bajar el tono de las críticas para el referee quien recibió descalificaciones desde varios sectores.

Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, dialogó con La Oral Deportiva (970 AM) tras el final del encuentro y estalló: “Fue un robo”. Además calificó como “lamentable” la labor del juez y agregó: “Lo de este muchacho Giménez ya es reiterativo, no sé qué le pasa con Nacional. Realmente no logro entenderlo”.

Entre las quejas más escuchadas por parte del Bolso se destacan un supuesto penal no cobrado por una infracción de Fabricio Formiliano y el haber ignorado la invasión de Ariel Nahuelpan en el penal que derivó en el tercer tanto de Peñarol, hecho que enardeció a los propios jugadores dentro del campo de juego.

Más allá de las polémicas, el resultado del partido celebrado en el estadio aurinegro Campeón del Siglo no tuvo valor deportivo en el Torneo Intermedio que se definirá entre Nacional y Wanderers en una fecha aún a definir.

