Bergessio, verdugo de River, elevó la temperatura antes de la revancha con Nacional en Uruguay

El delantero argentino es goleador y referente en Nacional de Montevideo (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Por peso propio e historia de los clubes, la serie de cuartos de final de la Libertadores entre River y Nacional es una de las más atractivas de esta instancia. Y si la calidad de los planteles y los pergaminos eran considerados poco, las polémicas surgidas en el primer chico disputado en Buenos Aires condimentaron mucho más la llave que se definirá este jueves en Uruguay. Gonzalo Bergessio elevó aún más la temperatura con un mensaje en las redes.

En su estado de WhatsApp, el cordobés de 36 años escribió: “El tiempo pone todo en su lugar, quieren bajarnos y no saben cómo hacer, esta banda está unida y vamos por todo” . La imagen fue de los jugadores del Bolso en cancha abrazados.

No hay que perder de vista que el último fin de semana el conjunto dirigido por Jorge Giordano perdió el clásico de la capital charrúa con Peñarol y mucho se habló del arbitraje, como en la ida ante River. En los últimos días se habían difundido los audios del VAR que expusieron las labores de la terna y los integrantes de la cabina de Video Ref. Entre las jugadas más discutidas estuvieron el penal contra Matías Suárez (fallado luego por el elenco argentino), el tanto anulado al propio Suárez por posición adelantada, la mano en el área de Laborda en el segundo tiempo (que derivó en el 1-0 de Montiel) y el segundo gol de Bruno Zuculini en dudosa posición.

El mensaje de Bergessio en su estado de WhatsApp

Una de las principales voces detrás del 0-2 en cancha de Independiente fue la de el experimentado defensor Rafael García, quien declaró: “En el segundo gol hay un claro fuera de juego. Es una lástima que en el fútbol siga sucediendo este tipo de actos, de injusticias. Si no hubiese VAR no se podría cuestionar la mala intención, pero al haber VAR ya no queda otra cosa que pensar de mala forma, pensar que hay mala intención”.

La Conmebol determinó que el próximo jueves, desde las 21:30 en el estadio Gran Parque Central, el árbitro que impartirá justicia en Nacional-River será el chileno Roberto Tobar y en la cabina del VAR trabajará su compatriota Álvaro Hermosilla.

BERGESSIO, VERDUGO DE RIVER

Una de las series más recordadas y emotivas de la Libertadores en el último tiempo se registró en el estadio Monumental de Núñez entre el Millonario y San Lorenzo de Almagro. El Ciclón se había impuesto 2-1 como local en la ida, pero River torcó la historia en la revancha y se puso 2-0 arriba con superioridad numérica (dos hombres más que su rival). Sin embargo Lavandina se hizo gigante y gracias a su doblete, los de Boedo igualaron el match y se clasificaron con un 4-3 a favor en el global. Ahora Bergessio pretende repetir la historia con la camiseta de Nacional.

