Preocupación en Estados Unidos: una promesa del baloncesto sufrió un colapso en pleno partido y su situación es crítica

Un jugador de baloncesto universitario colapsó en pleno partido

Este fin de semana se vivieron momentos de pánico en un partido de baloncesto universitario en los Estados Unidos cuando uno de los jugadores perdió el conocimiento durante el duelo en una acción en la que no sufrió ningún golpe previo, sino que simplemente se desmayó y cayó al piso.

El joven Keyontae Johnson que juega para los Florida Gators preocupó a todos los presentes y de inmediato fue trasladado a un hospital cercano en donde lograron estabilizar su situación aunque sesta sigue siendo crítica según las últimas informaciones.

Fue el propio equipo el que emitió un comunicado el domingo informando que sus padres ya estaban junto a él en la habitación dándole fuerzas, aunque su cuadro es grave. En el mismo escrito se pide a todos que recen por el basquetbolista.

“Keyontae recibió un cuidado espectacular por parte del staff médico y del Tallahasee Memorial. Estamos agradecidos porque sus padres pueden estar junto a él y pueden sentir el apoyo de la ‘Nación Gator’”, señala el documento difundido en las redes sociales que fue firmado por el entrenador del equipo, Mike White.

El alero de 21 años, máxima figura de su equipo, está siendo seguido por varios equipos de la NBA y en el partido de este sábado no había tenido demasiada participación, apenas había marcado cinco puntos. Lo que más alarmó a los presentes es que esto sucedió luego de un tiempo muerto, cuando regresaba caminando a la cancha, sin haber sufrido ningún golpe.

Aún no hay información oficial sobre qué pudo haber ocasionado el colapso, aunque el sitio estadounidense TMZ remarcó que hace algunos meses Keyontae Johnson tuvo Covid-19 por lo que no descartan que esto haya tenido algo que ver. Sin embargo, aún no hay datos por parte de los médicos para la prensa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El nuevo apodo que se ganó Facundo Campazzo tras su destacado debut en la NBA

Todo lo que hay que saber del estreno de Facundo Campazzo en la NBA: contra que equipo debutará y su posible rol en Denver