La joven estrella del Barcelona que se hizo viral por llevar su ropa de partido en una bolsa plástica contó el noble motivo detrás de esa imagen

La imagen que se había hehco viral de Pedri con una bolsa plástica llegando al Camp Nou

Aquella goleada hacia fines de octubre del Barcelona por Champions League pareció quedar en un segundo plano por un pequeño detalle que se volvió viral. Pedri, una de las jóvenes estrellas que contrató el club para cambiar la inercia crítica que vive en los últimos tiempos, llegó al Estadio Camp Nou con su indumentaria en una bolsa plástica y se convirtió en noticia a nivel mundial. Mientras sus compañeros lucían costosos bolsos o al menos con la marca del club, el muchacho de 18 años llamó la atención de propios y extraños.

A casi dos meses de ese suceso viral, el futbolista nacido en Tenerife reveló el objetivo de concientizar a la población que lo impulsó a tomar tal decisión: “En mi casa mis padres siempre me han enseñado que hay que reciclar y, si no se puede, pues debemos reutilizar el plástico” .

El Blaugrana pagó por este promisorio jugador una cifra cercana a los 5 millones de euros cuando apenas tenía 16 años. Tras continuar por una temporada más en Las Palmas, desembarcó en la entidad catalana y rápidamente se ganó un lugar. Acumula en total 15 presentaciones y 2 goles entre Champions League y la Liga española. Aquella imagen con su ropa en una bolsa plástica tomó mayor impulso porque había anotado su primer tanto en el club en lo que fue el 5-1 sobre el Ferencvaros en el inicio del certamen continental y luego se marchó del estadio en taxi.

“Yo me he criado entre playas y montañas, hay sitios demasiado bonitos para que se echen a perder por la dejadez de la gente”, señaló la joven estrella que nació en Tegueste, un municipio de la isla de Tenerife que está ubicado a unos pocos minutos de la playa.

Pedri con la ropa de la selección española juvenil (Foto: EFE)

Pedri explicó esta decisión que tomó en medio de la presentación que realizó para el proyecto Kick Out Plastic, una fundación presidida por Lars Böcking que tiene como intención utilizar la imagen de deportistas famosos para generar conciencia en la creación de un futuro sostenible. Una de las principales caras de esta presentación ecológica es la de Marcos Senna, aquel brillante mediocampista del Villarreal que fue campeón de la Eurocopa 2008 con España.

El evento, más allá de tener a Pedri como representante, también contó con la exposición de Ferran Torres (Manchester City), Omar Mascarell (Schalke 04) e Ivana Andrés (Real Madrid Femenino). “Llevo cinco años aquí y todo el mundo se toma muy en serio el reciclaje. Pero se trata de unir esfuerzos”, explicó Mascarell, otro futbolista español nacido en Tenerife que lleva cinco temporadas en el fútbol alemán entre sus participaciones para el Eintracht Frankfurt y el Schalke 04.

Cabe destacar que luego de la viralización de la llegada de Pedri con una bolsa plástica, al siguiente partido el partido le entregó un auto con chofer y también le dio un bolso con la marca del club para que traslade su ropa el día del partido. “No me habían puesto un chofer ni nada y no tenía otra forma de ir que no fuera en bici. Creo que es normal ir en taxi como una persona cualquiera. Ya me estoy sacando el carnet (de conducir)”, dijo días después en diálogo con el diario catalán La Vanguardia.

