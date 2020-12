Valtteri Bottas intentará dominar en el GP de Sakhir ante la ausencia de Lewis Hamilton: hora, TV y posiciones

Formula One F1 - Sakhir Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - December 5, 2020 Mercedes' Valtteri Bottas celebrates after qualifying in pole position Pool via REUTERS/Tolga Bozoglu

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Sakhir, el penúltimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputará de nuevo en Baréin; donde el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) arrancará quinto y el español Carlos Sainz (McLaren), octavo.

Bottas dominó el sábado la sesión de calificación al cubrir los 3.543 metros de la reducida pista -se rueda en el anillo exterior, casi dos kilómetros más corto que el que alberga el Gran Premio de Baréin- en 53 segundos y 377 milésimas, 26 menos que inglés George Russell, que sustituye en Mercedes a su compatriota el ya séptuple campeón del mundo de Fórmula Uno Lewis Hamilton (positivo en covid-19).

Russell, de 22 años y habitual piloto de Williams, cumplió a la perfección y se quedó a sólo dos centésimas del tiempo de Bottas, que firmó su decimosexta ‘pole’ desde que pilota en Fórmula 1. “Si me dicen hace exactamente una semana que hoy voy a estar aquí, en la segunda posición de la parrilla, os garantizo que no me lo creo”, aseguró tras acabar la clasificación.

“He tenido que aprender muchas cosas, del coche y del asiento. El pilotaje del Mercedes es muy diferente a la del Williams. He tenido que ‘desaprender’ como pilotar el Williams y aprender a pilotar el Mercedes”, explicó inglés en Sakhir, donde, desde la segunda plaza en parrilla espera no sólo sumar sus primeros puntos de la temporada, sino que aspira, como mínimo, al podio.

El holandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el Mundial -a 12 puntos de Bottas- saldrá tercero, desde la segunda fila, que completa el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). ‘Checo’ lo hará desde la tercera, al lado del ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri).Sainz saldrá desde la cuarta hilera, justo al lado del australiano Daniel Ricciardo (Renault), séptimo en la calificación de este sábado.

“Estuve cerca, pero no lo suficientemente cerca. Podemos estar contentos con la calificación y, aunque siempre queremos más, para nosotros acabar terceros en una pista como ésta está bastante bien”, indicó Verstappen, tercero en el Mundial, a doce puntos del finlandés Valtteri Bottas.

“Seguro que los dos Mercedes serán rápidos. George (Russell) es un buen piloto. Así que tendremos que vigilar a los dos coches e intentar batirlos”, manifestó Verstappen, nueve veces victorioso en la categoría reina.





TOP 5 CLASIFICACION MUNDIAL

Lewis Hamilton (Mercedes) 332 puntos

Valtteri Bottas (Mercedes) 201 puntos

Max Verstappen (Red Bull 189 puntos

Daniel Ricciardo (Renault) 102 puntos

Sergio Pérez (Force India) 100 puntos





HORA: 17:10 GMT (14:10 ARG-URU / 13:10 CHI / 12:10 COL-PER-MEX)

TV: FOX PREMIUM ACTION