Se burló de Messi en el 8-2 del Bayern Múnich al Barcelona y fue humillado en las redes tras el 0-6 de Alemania contra España

El mediocampista Leon Goretzka supo transformarse en una de las figuras del Bayern Múnich que arrasó en la Champions League. A los 25 años, sorprendió por su dinámica, versatilidad y sacrificio, además de por su físico trabajado en el gimnasio, símbolo de la máquina en la que se transformó el campeón de Europa. También quedó grabada en la memoria de los fanáticos su burla a Lionel Messi luego del 8-2 de su equipo ante el Barcelona en los cuartos de final del certamen.

“No me ha dolido ver a Messi así. Me he divertido, la he pasado bien”, soltó minutos después de aquel cruce, en una sentencia que muchos tomaron como un gesto altanero. Pues bien, en el fútbol, como suelen decir sus protagonistas, por momentos están arriba y, en otros, abajo. A Goretzka le tocó morder el polvo por la UEFA Nations League: España le asestó un impactante 6-0 a su Alemania, que clasificó a los dirigidos por Luis Enrique a las semifinales del torneo continental.

Un hat-trick de Ferrán Torres, un grito de Álvaro Morata, otro de Gerard Moreno y otro de Oyarzabal completaron el set para La Roja, que dio un verdadero concierto y redujo a su mínima expresión a los alemanes. El mediocampista no terminó el duelo sobre el césped: fue reemplazado en el segundo tiempo.

Las redes sociales, y sobre todo los admiradores de Messi y el Barcelona, no lo perdonaron al volante. Y lo usaron de blanco y lo transformaron en meme en continuado, recordándole su burla al delantero argentino, de 33 años, que el mismo día de la paliza de España a Alemania celebró el 2-0 de Argentina a Perú por las Eliminatorias sudamericanas. Una foto suya, sentado en el banco, con el gesto adusto, fue la más elegida para lapidarlo.

Así, afloraron los recordatorios a su frase, cargados de dardos. “Este es el castigo por tu falta de respeto”, escribió un fanático en inglés. “Messi: ‘No me dolió ver mal a Goretzka, me lo he pasado bien, lo disfruté’”, ironizó otro. “Ahora ya no hay fotos de Goretzka y sus músculos”.

“Me gustaría entender en qué parte exacta del proceso de hacerse más fuerte se te olvida jugar al fútbol o pierdes inteligencia. En el fútbol actual se impone un ritmo elevado. Y en eso predomina y se potencia más el físico. Fin”, firmó un tercero, resaltando la afición del mediocampista por exhibir su cuerpo.

